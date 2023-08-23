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Kredi çekmek isteyenlere büyük fırsat! 1.05 faizli 90.000 TL ihtiyaç kredisi başvuruları açıldı

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Kredi çekmek isteyenlere büyük fırsat! 1.05 faizli 90.000 TL ihtiyaç kredisi başvuruları açıldı
Ülkenin ekonomik sorunlarına bir çözüm olarak düşük faizli kredi imkânını açtı. Yalnızca yüzde 1,05 faiz oranı ile birlikte sunulan 90.000 TL'lik kredi olanağı nakit ihtiyacı olanlara adeta bir can simidi gibi görünüyor.

Akşam saatlerinde açıklanan bomba kredi kampanyası Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirildi. Açıklamada, tüketici kredisini kolaylaştıracak kampanya başlatıldığı duyuruldu. %1,05 faiz oranı ile bu kampanya nakit ihtiyacı olanlar için oldukça cazip bir seçenektir. Acil nakit ihtiyacınız varsa bu kampanyayı kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Bu kampanya ile Ziraat Bankası 90.000 TL'lik düşük faizli kredi sağlayacak.

Ziraat Bankası’nın bu yeni kampanyası, ülkenin artan nakit ihtiyacını karşıladı. Bu promosyon, başvuru sahiplerinin düşük faiz oranlarıyla 90.000 TL'ye kadar kredi almalarını sağlar. Ziraat Bankası’nın faiz oranı %1,05 olarak belirlenmiş olup, bu piyasa koşulları açısından oldukça uygundur. Yeni kampanyaya katılım göstermek isteyenlere yönelik şartlar ve detaylar da netleştirildi.

Kredi çekmek isteyenlere büyük fırsat! 1.05 faizli 90.000 TL ihtiyaç kredisi başvuruları açıldı

Ziraat Bankası’nın düşük faizli kredi kampanyasını duyanlar hemen araştırma yağmaya başladılar. Faiz oranı diğer bankalara göre oldukça düşük olan kredi kampanyasında Ağustos ayı sonuna kadar başvuranlara kampanya kapsamında %1,05 faiz oranı ile birlikte kredi imkanı sunuyor. Son başvuru tarihinin ise 30 Ağustos 2023 olarak belirlendiği bildirildi.

Bu tarihe kadar tüm Ziraat Bankası şubelerinden, mobil bankacılıktan veya internet bankacılığından başvurarak düşük faizli finansman desteği sağlanmaktadır. Ziraat Bankası’nın düşük faize sahip redi kampanyasının koşulları da belli oldu.

Kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve kredi notunun 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir. Ayrıca başvuru için düzenli bir gelirinizin olması gerekmektedir. Banka, bu kampanyaya öncelik vererek özellikle emekli müşterilerini destekleyecektir. Başvurular bankanın şubelerinden ya da dijital kanallar üzerinden yapılmakta olup, başvuru sahiplerine anında kredi imkânı sunulmaktadır. Bu kampanya, halkın ihtiyaçlarını karşılamak ve ekonomik rahatlama sağlamak için önemli bir fırsat sunuyor.

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