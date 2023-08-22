Kredi faiz oranını duyan bankalara koşacak! Kamu bankalarından çifte müjde: İlk kez ev sahibi olacaklar sevinçten havalara uçacak!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bir araya gelerek harekete geçmesiyle yeni faiz oranlarını duyurmaya başladı. Düşük faizli yeni ‘süper konut kredisi’ sunulurken, ilk defa ev sahibi olacaklar için çalışmalar başlatıldı.

KONUT KREDİSİ

Gelen bilgiler üzerine yeni konut kredisi için sinyaller verilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ilk kez konut sahibi olacaklar için düzenlemeler yapıldığını açıkladı. Kamu bankalarından alınacak olan kredi kampanyasında yüzde 1,20'lik faiz oranı üzerinden yer alındı. Kamu bankaları yeni kampanyaları açıklarken arz talep dengesini yeniden sağlamak için çalışmalar başlatıldı.





EKİM AYINDA YENİ KONUT KREDİSİ

Konut kredisinde faizler Haziran ayında yüzde 18 seviyelerine gelinirken Ağustos ayında yüzde 35'lere kadar yükseldiği belirtildi. Konut kredisinde yeni kampanya şekillenirken canlandırmalar harekete geçti. Bahsi geçen kredi kampanyasının ise Ekim hayatında hayata geçirilmesi bekleniyor.