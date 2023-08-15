Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Tek SMS gönderenin bu miktar borcundan silinecek!

Türkiye ekonomisinde önemli bir gelişme yaşandı. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre, son bir haftada kredi kartı harcamaları 182 milyar TL'yi aşarak tarihi bir rekora imza attı. Bu durum, ekonominin canlılığını gösteriyor. Ayrıca, 5724'e SMS göndererek indirim fırsatından yararlanma kampanyası da dikkat çekiyor. Bu tür bir indirim fırsatı ilk kez sunuluyor ve tüketicilere büyük avantaj sağlayabilir. İşte detaylar...





KREDİ KARTI HARCAMALARI REKOR SEVİYEDE

Türkiye ekonomisinde dikkat çekici bir gelişme yaşanıyor. Son açıklamalara göre, ülkemizdeki kredi kartı harcamaları geçtiğimiz hafta 182 milyar TL'yi aşarak rekor bir seviyeye ulaştı. Bu durum, ekonominin dinamizmini ve tüketimdeki artışı yansıtıyor. Özellikle yükselen enflasyon ve artan yaşam maliyetleri, insanları kredi kartı kullanımına yönlendirirken, harcamalardaki bu belirgin yükseliş ekonominin büyümesini destekliyor.

Bu dönemde bankalar da harekete geçerek cömert kampanyalar sunuyor. 5724'e SMS göndererek yapılan indirim kampanyası da bu anlamda öne çıkıyor. Bu tür bir indirim fırsatının ilk defa sunulması, tüketicilere ekonomik açıdan büyük bir avantaj sağlayabilir. Bankalar, artan harcamaları fırsata çevirerek çeşitli kampanyalar düzenliyor ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı amaçlıyor. İşte diğer ayrıntılar...





Bankaların sunduğu avantajlı kampanyalar, vatandaşların bütçelerini rahatlatmanın yanı sıra parapuanlar kazanma fırsatını da beraberinde getiriyor. Bu cazip teklifler bankaların resmi internet siteleri ve mobil bankacılık platformları aracılığıyla duyuruluyor, böylece vatandaşlar hızlıca bilgi alıp işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Bu tür kampanyalar, hem bireylerin ekonomik yükünü hafifletmeye yardımcı oluyor hem de ekonominin canlılığını korumasına katkı sağlıyor. Sonuç olarak, 5724'e SMS ile sağlanan indirim ve bankaların çeşitli kampanyaları, ekonomik hareketliliği artırarak vatandaşların kazanç kapılarını açıyor.

Vakıfbank, müşterilerine özel bir kampanya sunarak büyük bir fırsat sağlıyor. Worldcard kullanıcıları, bu kampanya ile kredi kartı ödemelerinde yüksek indirimler kazanma imkanı elde ediyorlar.

Bu yeni kampanya ile Vakıfbank, Worldcard sahiplerine çeşitli aylık harcama taahhütlerine göre özel indirimler sunuyor. İşte bu kampanyanın detayları:



Aylık 1.500 TL harcama taahhüdüne karşılık ilk ekstrede 50 TL indirim,

Aylık 2.000 TL harcama taahhüdüne karşılık ilk ekstrede 75 TL indirim,

Aylık 3.000 TL harcama taahhüdüne karşılık ilk ekstrede 100 TL indirim,

Aylık 5.000 TL harcama taahhüdüne karşılık ilk ekstrede 200 TL indirim,

Aylık 10.000 TL harcama taahhüdüne karşılık ilk ekstrede 500 TL indirim,

Aylık 15.000 TL harcama taahhüdüne karşılık ilk ekstrede 800 TL indirim,

Aylık 20.000 TL harcama taahhüdüne karşılık ilk ekstrede 1.200 TL indirim.

Bu kampanyaya katılmak oldukça kolay. Müşteriler, Müşteri İletişim Merkezi'ni arayarak, İnternet Bankacılığı veya VakıfBank Mobil uygulamasını kullanarak veya uygun anahtar kodunu belirleyip son 6 haneyle birlikte 5724'e SMS göndererek kampanyaya dahil olabilirler.

Kampanya detaylarına göre, kredi kartının açık ve kullanıma hazır olması gerekmektedir. Aylık harcama taahhütleri, kredi kartı limitinin %70'ini aşmamalıdır. Sanal Kart ve Mobil Temassız Ödeme işlemleri de kampanyaya dahil edilmiştir. Ayrıca, ek kartlar kampanyadan yararlanamaz ve ek kart harcamaları kampanya kapsamına alınmaz.

Bu kampanya, bireysel kredi kartı sahiplerine yöneliktir ve 12 aylık bir süre boyunca devam eder. Taksitli işlemler için toplam tutarın ilk taksitte yansıtıldığı ekstre dikkate alınırken, nakit çekim işlemleri ve Worldpuan kullanılarak yapılan harcamalar kampanya dışında tutulur. Katılım ise aylık olarak en fazla 3 kez, yılda toplamda 6 kez gerçekleştirilebilir.

Vakıfbank'ın bu kampanyası, müşterilere kredi kartı harcamalarında büyük indirimler sağlayarak bütçelerine katkıda bulunma imkanı sunuyor. Ayrıca, bu kampanya ile bankanın müşterilerine olan desteği ve avantajları da bir kez daha gözler önüne seriliyor.