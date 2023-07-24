  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Kredi kartı kullananların çilesi bitmedi! Bu karardan sonra alışveriş yaparken iki kez düşüneceksiniz

Kredi kartı kullananların çilesi bitmedi! Bu karardan sonra alışveriş yaparken iki kez düşüneceksiniz

Yayınlanma:
Kredi kartı kullananların çilesi bitmedi! Bu karardan sonra alışveriş yaparken iki kez düşüneceksiniz
Kredi ve kredi kartı ile ilgili yeni düzenlemeler geldi! Artık kullanmadan bir kere daha düşünün! Tüm detaylar haberimizde.

Kredi ve kredi kartı kullanıcılarına kötü haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Faiz oranları rekor seviyede yükseldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KREDİ VE KREDİ KARTI FAİZLERİ ARTTI

Merkez Bankası faiz kararları tüm alanları etkilemeye başladı. Kredi ve kredi kartı için faiz oranları artırıldı. Merkez Bankası faizleri yüzde 15 seviyesinden yüzde 17.5 seviyesine yükseltti. Merkez Bankası kararı sonrasında mevduat hesapları ile ilgili değişiklikler peş peşe gelmeye başladı. 

kredi kartı faizleri yükseldi

1 Ağustos tarihinden itibaren kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarının aylık faizleri yüzde 1.91 seviyesinden 2.13 seviyesine yükselecek. Bu şekilde aylık yüzde 35 maliyet uygulanmış olacak. Ticari kredilerin faiz oranları ise yüzde 37.8 seviyesine yükselecek. Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vergiler dahil faiz oranlarının yüzde 2.77 seviyesine yükseleceğini duyurdu. 

Ekonomi
Nakit para arayanların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı düşük faizli krediye onay mührünü bastı!
Nakit para arayanların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı düşük faizli krediye onay mührünü bastı!
Dolarını o tarihten önce bozduran karalar bağlar! Doların profesöründen bomba uyarı
Dolarını o tarihten önce bozduran karalar bağlar! Doların profesöründen bomba uyarı
Emeklinin cebini rahatlatan ödeme müjdesi geldi! Tek imzayla geri ödemesiz 7500 TL çıktı!
Emeklinin cebini rahatlatan ödeme müjdesi geldi! Tek imzayla geri ödemesiz 7500 TL çıktı!
Ekonomistler doların fitilini ateşledi! Dolar biriktirenler acele etsin
Ekonomistler doların fitilini ateşledi! Dolar biriktirenler acele etsin
Kamu bankası kredi bombasını patlattı! İlk giden 675 bin TL geri ödemesiz krediyi kapacak
Kamu bankası kredi bombasını patlattı! İlk giden 675 bin TL geri ödemesiz krediyi kapacak
Emeklilerin yüreğine su serpen zam! 3300 TL'lik ek zam cüzdanları bayram ettirecek
Emeklilerin yüreğine su serpen zam! 3300 TL'lik ek zam cüzdanları bayram ettirecek
BIST 100 Endeksi Tüm Zamanların En Yükseğiyle Kapanış Yaptı
BIST 100 Endeksi Tüm Zamanların En Yükseğiyle Kapanış Yaptı