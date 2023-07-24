Kredi kartı kullananların çilesi bitmedi! Bu karardan sonra alışveriş yaparken iki kez düşüneceksiniz

Kredi ve kredi kartı kullanıcılarına kötü haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Faiz oranları rekor seviyede yükseldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KREDİ VE KREDİ KARTI FAİZLERİ ARTTI

Merkez Bankası faiz kararları tüm alanları etkilemeye başladı. Kredi ve kredi kartı için faiz oranları artırıldı. Merkez Bankası faizleri yüzde 15 seviyesinden yüzde 17.5 seviyesine yükseltti. Merkez Bankası kararı sonrasında mevduat hesapları ile ilgili değişiklikler peş peşe gelmeye başladı.





1 Ağustos tarihinden itibaren kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarının aylık faizleri yüzde 1.91 seviyesinden 2.13 seviyesine yükselecek. Bu şekilde aylık yüzde 35 maliyet uygulanmış olacak. Ticari kredilerin faiz oranları ise yüzde 37.8 seviyesine yükselecek. Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vergiler dahil faiz oranlarının yüzde 2.77 seviyesine yükseleceğini duyurdu.