Kredi kartı kullananların çilesi bitmedi! Merkez Bankası'nın yeni kararı kartları kırdıracak!

Merkez Bankası, seçici borç verme ve sıkılaştırma tedbirleri kapsamında bir takım kararlar aldı. Kredi kartı gecikme oranı ise %2,13 oldu. Kredi kartı nakit ve kredili mevduat hesabı (KMH) aylık faiz oranını ise 2,89'a yükseltti. Öte yandan, tüketici finansmanında %3'lük tavanın korunması yönünde bir karar alındı.

Ekonomist Hayri Kozanoğlu, alınan kararın kamuoyu üzerindeki etkisini anlatarak, "Kredi alanların yolları kapanacak" dedi.

“Enflasyon ile faiz oranları arasındaki fark daha da açılacak.”

Ekonominin içinde bulunduğu mevcut duruma yol açan sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Kozanoğlu, “28 Mayıs günü yapılan seçimlere kadar dolar kurunu 20'nin altında tutuldu. Geçen hafta ÖTV ve KDV zamlarının ardından enflasyonun yükseleceği ve kurun yükseleceği ümidiyle dövizde bir ralli daha yaşandı. Bu noktada Merkez Bankası'nın yaklaşık 1,4 milyar dolar tutarında döviz sattığı anlaşılmaktadır. Yani bir yükseliş bulunuyor. Önümüzdeki günlerde enflasyon ile faiz oranları arasındaki fark daha da açılacaktır" diye konuştu.

“KREDİYE GİDEN YOL KAPANACAK”





"Önümüzdeki günlerde sadece işleriyle geçinen vatandaşların rahat günleri yok" şeklinde ifadeler kullanan Kozanoğlu, son dönemlerde e kredi yükü altında ezilen vatandaşlar için "bu yol da kapatılacak" uyarısında bulundu. Kozanoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında söyledi. Emekli maaşlarına yapılan zamlar enflasyonun çok gerisinde kalıyor. Özel sektörün ve büro çalışanlarının gelirlerinin enflasyonla artmadığını göreceğiz. Vatandaşların elirlerinde ciddi bir düşüş var. Dolaylı vergilerle birlikte, herkesin aynı mallara erişmesi daha pahalıya mal olacak. İhtiyaç kredisi ve ihtiyaç kredi kartı ile alışveriş yapan kişiler için de maliyetler yükselmektedir. Bu yol da birgün kapanacak ya da bu yolu seçenler çok ağır bedeller ödeyebilir. Kredi çekerek, ev aletleri, mobilya vb. Ödeyemezseniz, ekonomideki talep azalır ve ekonomik büyüme yavaşlar. İşsizlik oranı yükseldikçe sadece işsizlerin değil, geçimini kendi işiyle sağlayanların da pazarlık gücü düşüyor. Özellikle özel sektör çalışanlarının pazarlık gücü azalacak. Vatandaşlarımız bu kanallardan etkilenecek."