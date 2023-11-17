Kredi kartı sahiplerine kötü haber! Ay sonuna kadar bu para hesabınızdan kesilecek

Kısa sürede yürürlüğe girmesi ile kredi kart kullanan herkesten para kesilecektir. Ne zaman yürürlüğe girecek? Merak edilen detaylar haberimizde



KREDİ KART KULLANANLARDAN PARA KESİLMESİ YAŞANACAK!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Uluslararası finans kuruluşları arasında 23 Kasım 2023 tarihinde toplantı yapılacaktır.

Toplantı sonrasında faiz artması beklenmektedir. Politika faizinin de %40 seviyelerine çıkması beklenmektedir. BSMV ve KKDF kesintileri olması sebebi ile kredi kart borçlarında kesilme yaşanacaktır. TCMB son toplantı ardından sıkı para politikasına devam edileceği yönünde bilgilendirme yapmıştı. Faiz artırımına devam edilmesi yanında kredi kart sahiplerinden para kesimi yapılması da bekleniyor.

23 Kasım 2023 tarihinde yapılacak toplantıda 500 baz puan faiz kararı beklenmektedir. Yapılan kesintilerle kart borcu olanları borcu kapatabilmeleri daha da zorlaşacaktır. Şu anda 3.71 faiz oranı cezalandırması vardır. 1 Aralık itibari ile 4.17 olması beklenmektedir. Kredi kart borçlarının sıfırlanması tavsiye edilmektedir.