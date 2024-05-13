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Kredi kartı sahiplerine son tarih verildi! 1500 TL olacak

Kartlar ve mobil cihazlar üstünden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya olanak sağlayan temassız ödemelerde yeni dönem. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 13.05.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 23:25
Kredi kartı sahiplerine son tarih verildi! 1500 TL olacak

Banka kartı ve kredi kartı kullanıcıları için müjdeli bir haber geldi. Alışverişlerde çok büyük kolaylık sağlayan temassız ödemelerdeki şifresiz işlem limiti yükseltiliyor.. Detaylar haberimizde...

işçi

KREDİ KARTI KULLANANLAR DİKKAT! TEMASSIZ İŞLEM LİMİTİ ARTIYOR

Koronavirüs sonrasında hijyenin insanların hayatındaki önemi artarsa ödeme yöntemleri de temassız hale gelecek. Banka ve kredi kartları için temassız işlem limitlerinin artırılacağı açıklandı.

TEMASSIZ İŞLEM LİMİTİ 1500 TL OLACAK

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan açıklamaya göre, temassız kart işlem limiti 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1.500 TL'ye çıkarılacak. Bu karar, vatandaşların artık günlük alışverişlerini daha kolay ve daha hızlı yapmalarına olanak tanıyacak.

2020 yılında salgının etkisiyle temassız ödeme yöntemleri önem kazandı. Artan hijyen ihtiyacıyla birlikte insanlar daha güvenli ödeme yöntemlerine yöneldi. Bu kapsamda temassız işlemlerde limit artırılarak vatandaşların daha büyük miktarlarda satın alma yapması sağlanacak.

BDDK'nın aldığı kararla kredi kartı kullanan vatandaşlar artık daha yüksek tutarlarda temassız işlem yapabilecek. Bu, özellikle günlük ayak işleri ve market alışverişi yaparken daha kullanışlı olacaktır. Temassız ödeme yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla ödeme işlemleri daha hızlı ve kolay hale gelecektir.

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