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Kredi kartı ve nakit avansta yeni dönem: Faiz oranları yükselecek

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Kredi kartı ve nakit avansta yeni dönem: Faiz oranları yükselecek
Merkez Bankası'nın faiz kararı üzerine bankalar harekete geçti. Eylül ayından itibaren faiz oranları yükseliyor. İşte detaylar...

Türkiye'de kredi kartı kullanıcıları ve nakit avans çekmeyi düşünenler için önemli bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası, politika faizini beklenenden daha sert bir şekilde 750 baz puanlık bir artışla yüzde 25'e çıkararak ekonomiye yön verdi. Bu kararın yansımalarıyla, kredi kartı ve ticari kredi faiz oranlarında üst limitlerde de değişiklik yapıldı.

merkez bankası faiz

Kredi kartı kullanıcılarının yakından ilgilendiği nakit avans faiz oranları da revize edildi. Yapılan düzenleme sonucunda kredi kartı nakit avans faizleri yüzde 2,89 seviyesine yükseltildi. Bu değişiklik, kredi kartı sahiplerinin nakit avans çekerken ödeyeceği faiz miktarını etkileyecek.

Ayrıca, referans faiz oranının aylıkta yüzde 2,26'ya yükselmesiyle birlikte kredi kartı gecikme faizi de yükselişe geçti. Gecikme faizi aylıkta yüzde 2,81'e, yıllıkta ise yüzde 40,1'e çıktı. Nakit çekim işlemlerinde de faiz oranları arttı. Nakit çekim işlemlerinde aylık faiz yüzde 3,57'ye, yıllık faiz ise yüzde 53,2'ye ulaştı.

Bu yeni faiz oranları 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak. Kredi kartı sahipleri ve finansal işlemler yapmayı düşünen bireyler, bu değişikliklerin kişisel mali durumlarına etkisini dikkatlice değerlendirmelidir. Merkez Bankası'nın bu adımı, ekonomik koşulların ve faiz politikalarının yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Ekonomi
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