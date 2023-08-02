Kredi kartıyla alışveriş yapanlar ayvayı yedi! Yılların rahatlığı bir kalemde sona eriyor

Bankacılık Düzenleme Kurumu (BDDK), bu alanlarda artık taksit yapılamayacağını açıklayan yeni bir karar yayınladı. BDDK'nın daha önce tüketici kredisini 70 bin TL ile sınırlandıran hamlesi, milyonlarca kredi kartı kullananları doğrudan etkiledi.

Kredi Kartına Taksit Devri Sona Erdi





Ekonomik istikrar mottosuyla 31 Temmuz 2023'te yeni bir karar kabul edildi. İhtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, binek araç alımlarında taşıt kredileri, taşıt teminat kredileri ve ihtiyaç finansmanı kiralama işlemlerinde sermaye yeterliliğinin standart oranlarının hesaplaması sırasında dikkate alınan risk ağırlıkları konusunun artırılmasına karar verildi.

Aynı zamanda yurt dışı havayolları, seyahat acentaları, konaklama ve ilgili harcamalar için kredi kartına taksit yapılmamasına da karar verildi. Bu sektörlerde, kredi kartı taksit devrinin sona erdiği bildirildi.