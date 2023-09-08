Kredi kartlarına halka arz sınırlaması: OVP'de açığa çıktı

Ekonomistler tarafından ortaya koyulan hedeflerle OVP enflasyonla mücadele için para politikalarında mali disiplin sağlanmasıyla asıl amaç olarak düzenlemelerde ki sınırlamalar yer aldı. Gelen haberler üzerine programda politika ve tedbirler sayılırken önemli maddelerden olan enflasyonla mücadele üzerine kredi kartına el atılması hedef haline geldi.

OVP'de kredi kartı kullanımı parasal istikrarı etkilemezken tüketim talebini dengelerken uluslararası standartlarda düzenlemeye gidildi. Kredi kartı asgari ödeme ve kullanım limitleri artış gösterirken taksit sayılarında ise azalmalar yaşandı.





HALKA ARZLAR DESTEKLENMELER

Halk arzların artış göstermesi üzerine gerekli adımların atılacağının altı çizildi. Böylece ekonomiyi yönetiminin son döneminde halk arzlarına destek verilerek sermaye piyasalarında gelişmesi için çaba göstererek OVP'nin maddeleri arasında bulunuyor.