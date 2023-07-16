Kredi sicili bozuk olanlar dikkat! Artık kredi kullanabilecekler: Devlet düğmeye bastı

Kredi sicili affıyla ilgili sevindirici haber Meclis'ten geldi. Kredi başvurularında olumsuz yanıt alan bireyler artık umutsuzca bankaların kapılarından dönmeyecekler. Kredi sicili affı sayesinde kayıtlarınızın silinmesi için başvuruda bulunma imkanına sahip olacaksınız. Bu yeni gelişme, umut dolu bir gelecek vadeder.

SİCİLİ KÖTÜ OLANLAR ARTIK KREDİ ÇEKEBİLECEK

Kredi çekme konusunda ödeme sıkıntıları yaşayan ve bundan dolayı bir daha kredi kullanma imkânı bulamayanlara sevindirici bir haber geldi. Kredi sicil affı ile birlikte, daha önce kredi ödemelerinde sorun yaşamış olan bireyler artık yeniden kredi başvurusu yapabilecekler. Kırmızı çizgi alanlar için yeni bir umut doğuyor.

KREDİ SİCİL AFFI MECLİS’TE

TBMM'de gündeme gelen kredi sicil affı müjdesi, birçok vatandaşın sevincini artırdı. Borçlarını ödemekte zorluk çeken insanlar, bu süreç hakkında ayrıntılı bilgi edinme imkanına sahip olacaklar. Sicil affının hayata geçirilmesiyle birlikte, milyonlarca kişi maddi açıdan rahatlama yaşayacak ve daha iyi bir gelecek için adım atma fırsatını elde edecek.