Krediyi şimdi al 3 ay sonra öde! Dev banka 150 bin TL'ye kadar kredi musluklarını açtı

TEB, müşterilerine yönelik cazip bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Türkiye'nin önde gelen bankalarından biri olan TEB, bu kampanya ile nakit ihtiyacı olan bireylere 150 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Firmanın duyurduğu bu kampanya, avantajlı faiz oranları ve özel bir fırsat olan 3 ay erteleme seçeneği ile dikkat çekmektedir. İşte detaylar...

Krediyi şimdi al 3 ay sonra öde! Dev banka 150 bin TL'ye kadar kredi musluklarını açtı
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TEB, nakit ihtiyacı olan müşterilere yönelik yeni bir kredi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, 150 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunulurken, avantajlı faiz oranları ve 3 ay erteleme fırsatı da sağlanıyor. TEB'in bu kampanyası, vatandaşların nakit sıkıntılarını hafifletmeyi amaçlıyor. İşte detaylar...

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TEB BANKASINDAN NAKİT İHTİYACI OLANLAR İÇİN YENİ KREDİ KAMPANYASI

Kredi kampanyası, çekilecek tutara ve vade seçeneklerine göre farklı faiz oranları sunuyor. Özellikle 3 ay erteleme imkanı, müşterilere ödeme esnekliği tanıyor. Kampanya kapsamında çekilecek 50 bin TL için uygulanan yüzde 2.69 faiz oranı ve 36 aya varan vade seçeneği, aylık geri ödeme taksitini 2 bin 500 TL civarında belirliyor.

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En yüksek limit olan 150 bin TL için ise yüzde 3.89 faiz oranı ile 12 aya kadar vade seçeneği sunuluyor. Bu durumda aylık geri ödeme taksiti, yaklaşık 17 bin TL oluyor. TEB'in avantajlı faiz oranlarıyla müşterilere sağladığı kredi fırsatı, nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için cazip bir seçenek olabilir.

TEB'in sunmuş olduğu 3 ay erteleme fırsatı, müşterilere ödeme planlarını daha esnek bir şekilde düzenleme imkanı tanımaktadır. Ayrıca kampanya kapsamında uygulanan faiz oranları, diğer bankalara kıyasla oldukça avantajlı bir seviyede bulunmaktadır.

Kredi kampanyası detaylarına bakıldığında, çekecekleri kredi tutarına ve vade seçeneklerine göre müşterilere özel faiz oranları sunulmaktadır. Özellikle 50 bin TL kredi çekmek isteyen müşteriler, yüzde 2.69 faiz oranı ile 36 aya kadar vade seçeneğinden faydalanabilmektedir. Bu durumda aylık geri ödeme taksidi, yaklaşık olarak 2 bin 500 TL civarında olmaktadır.

En yüksek limit olan 150 bin TL için ise faiz oranı yüzde 3.89 olarak belirlenmiştir. Bu tutar için müşterilere 12 aya kadar vade seçeneği sunulmaktadır. Bu durumda aylık geri ödeme taksiti, yaklaşık 17 bin TL'ye tekabül etmektedir.

TEB'in bu kredi kampanyası, müşterilere nakit sıkıntılarına çözüm bulma konusunda önemli bir avantaj sunmaktadır. Faiz oranlarının rekabetçi düzeyde olması ve ödeme seçeneklerinde sağlanan esneklik, kredi kullanmak isteyenler için çekici bir seçenek haline gelmektedir. TEB, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak finansal ihtiyaçları karşılamaya yönelik bu kampanya ile müşterilerine uygun ve avantajlı bir kredi seçeneği sunmaktadır.

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