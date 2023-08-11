Krediyi şimdi çek 3 ay sonra ödemeye başla! Kamu bankasından 50.000 TL acil kredi teklifi!

Son zamanlarda nakit ihtiyaçları fazlasıyla gündemde yer alırken kamu ve özel bankalardan kampanya haberleri gelmeye başladı. Bankaların kredi muslukları açılırken nakit paraya ulaşmak için tek yok bankalar haline geldi. Faiz oranları merak edilirken vade sayıları ise oldukça önemli. 3 ay ertelemeli olarak verilecek 50 bin TL düşük faizli krediler için esnek ödeme koşulları sunuldu.





VAKIFBANK FAİZ ORANI

Milyonlarca bireysel ve ticari müşterisi olan Vakıfbank, ihtiyaç kredisi kampanyasını başlattığını duyurdu. Uzun zamandır başvurulara olumsuz yanıt verilirken kamu bankası yeniden kredi musluklarını açtı. Müşteri memnuniyeti üzerine devam eden bankacılık sektöründe kredi çekmek için kredi notu, kredi limiti, taksit sayısı ve erteleme seçenekleri faiz oranlarını belirliyor. 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli 50 bin TL kredi için faiz oranı yüzde 2.75 olarak belirlendi.

Taksit hesaplama durumunda verilen faiz oranı üzerinden aylık 6.139 TL ödeme yapılırken 3 yılın sonunda toplamda 90 bin 760 TL ödeme yapılmış olur.