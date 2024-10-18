DOLAR
34,2 -0,39%
EURO
37,14 -0,49%
ALTIN
2.991,01 -1,28%
BITCOIN
2.345.652,76 -2,42%

Kripto Para Piyasası, Trump'ın Seçim Anketlerinde Önde Olmasının Ardından Yükseldi

ABD'deki seçim anketlerinde Trump'ın önde olması sonrası Bitcoin ve diğer kripto paraların değeri arttı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 21:56
Kripto Para Piyasası, Trump'ın Seçim Anketlerinde Önde Olmasının Ardından Yükseldi

Trump'ın Anketlerdeki Başarısı Kripto Para Piyasasını Hareketlendirdi

Kripto para birimi Bitcoin, ABD başkanlık seçimleriyle ilgili güncel anketlerde Donald Trump'ın önde görünmesiyle birlikte 68 bin doları aştı. Bu gelişme, küresel kripto para piyasasını da olumlu yönde etkilerken, piyasanın değeri %2 oranında yükselerek 2 trilyon doları geçti.

Küresel Piyasa Verileri

Analiz firması Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin başta olmak üzere tüm kripto para birimlerinde gözlemlenen artış, Trump'ın seçimi kazanma ihtimalinin artmasıyla ilişkilendiriliyor. Uzmanlar, Trump'ın kripto paralara yönelik daha destekleyici bir tutum izleyeceğini düşündüklerinden, bu durumun piyasalarda olumlu bir etki yarattığını belirtiyor.

Başkanlık Yarışı ve Trump'ın Üstünlüğü

Güncel anketler, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın, seçimi kazanması muhtemel 7 önemli eyaletin 6'sında Demokrat rakibi Kamala Harris'in az bir farkla önünde olduğunu gösteriyor. Seçiciler Kurulu (Electoral College) sistemi nedeniyle hayati öneme sahip bu eyaletlerde Trump'ın Harris'in önünde 0,7 puanlık bir farkla yer aldığı görülüyor.

Yatırımcıların Endişeleri

Analistlerin görüşü, eğer Harris başkan olursa kripto paralara karşı daha katı bir yaklaşım benimseyebileceği yönünde. Bu durum, bazı yatırımcılar arasında endişe yaratıyor.

Son Fiyat Verileri

Son 24 saat içerisinde Bitcoin'in fiyatı %2,7 artışla 68 bin 664 dolara yükseldi. Ayrıca, piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da %2,6 değer kazanarak 2 bin 651 dolara çıktı.

Piyasalardaki Genel Durum

Ayrıca, ABD'de yaşanan resesyon endişeleri ve Asya piyasasındaki gelişmelerle birlikte, küresel piyasalarda tarihi bir satış baskısı gözlemlenmişti.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kripto Para Piyasası, Trump'ın Seçim Anketlerinde Önde Olmasının Ardından Yükseldi
2
Avrupa Borsaları Yükselişle Kapanırken, İngiltere Düşüşte
3
Kanada'da Tütün Şirketlerine 23,6 Milyar Dolarlık Uzlaşma Teklifi
4
Yatırım Araçlarının Haftalık Performansı
5
Bakan Yumaklı'dan Üreticilere Destek Ödemesi
6
Borsa İstanbul'da Gün Sonu Düşüş
7
Dünya Helal Zirvesi 2024: İstanbul'da Küresel Buluşma

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor