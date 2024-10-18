Kripto Para Piyasası, Trump'ın Seçim Anketlerinde Önde Olmasının Ardından Yükseldi

Trump'ın Anketlerdeki Başarısı Kripto Para Piyasasını Hareketlendirdi

Kripto para birimi Bitcoin, ABD başkanlık seçimleriyle ilgili güncel anketlerde Donald Trump'ın önde görünmesiyle birlikte 68 bin doları aştı. Bu gelişme, küresel kripto para piyasasını da olumlu yönde etkilerken, piyasanın değeri %2 oranında yükselerek 2 trilyon doları geçti.

Küresel Piyasa Verileri

Analiz firması Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin başta olmak üzere tüm kripto para birimlerinde gözlemlenen artış, Trump'ın seçimi kazanma ihtimalinin artmasıyla ilişkilendiriliyor. Uzmanlar, Trump'ın kripto paralara yönelik daha destekleyici bir tutum izleyeceğini düşündüklerinden, bu durumun piyasalarda olumlu bir etki yarattığını belirtiyor.

Başkanlık Yarışı ve Trump'ın Üstünlüğü

Güncel anketler, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın, seçimi kazanması muhtemel 7 önemli eyaletin 6'sında Demokrat rakibi Kamala Harris'in az bir farkla önünde olduğunu gösteriyor. Seçiciler Kurulu (Electoral College) sistemi nedeniyle hayati öneme sahip bu eyaletlerde Trump'ın Harris'in önünde 0,7 puanlık bir farkla yer aldığı görülüyor.

Yatırımcıların Endişeleri

Analistlerin görüşü, eğer Harris başkan olursa kripto paralara karşı daha katı bir yaklaşım benimseyebileceği yönünde. Bu durum, bazı yatırımcılar arasında endişe yaratıyor.

Son Fiyat Verileri

Son 24 saat içerisinde Bitcoin'in fiyatı %2,7 artışla 68 bin 664 dolara yükseldi. Ayrıca, piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da %2,6 değer kazanarak 2 bin 651 dolara çıktı.

Piyasalardaki Genel Durum

Ayrıca, ABD'de yaşanan resesyon endişeleri ve Asya piyasasındaki gelişmelerle birlikte, küresel piyasalarda tarihi bir satış baskısı gözlemlenmişti.