Kripto para yatırımcıları bayram etti! 1 koyan 76 kazandı: Para yavrulayan o coinler...

Bitcoin, 2023 yılının ilk yedi ayında dalgalanmalar olsa da yatırımcısına %76 kazanç sağladı. Son zamanlarda kripto piyasasında yaşanan gelişmeler, yatırımcıları Bitcoin'den uzaklaştırarak altcoinlere yönlendirdi.



BITCOIN 28.720 DOLAR SEVİYESİNE KADAR DÜŞTÜ





ABD'de regülasyon eksiklikleri ve SEC davaları devam ederken, IRS staking gelirlerinin vergilendirilmesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştur. Ayrıca, XRP davasındaki hakim, bireysel ve kurumsal kıymet satışlarının arasında fark olmadığına dair kararını açıklamıştır. Bu olumsuz haberlere karşın, UBER CEO'sunun kripto para ödemelerini kabul edebilecekleri yönünde bir açıklama yapması olumlu bir gelişmedir.

Bitcoin'in teknik analizi incelendiğinde, küresel piyasalarda olumlu bir hava eserken kripto piyasasının negatif ayrıştığı gözlemlenmektedir. Bitcoin, 29.000$ desteğine geriledi ve 28.720$ seviyesine kadar düştü. 28.783$ seviyesi önemli bir ara destek olarak kabul edilmektedir ve bu seviyeden alacağı destekle fiyatlamayı pozitife dönebilir. Ancak, SEC ve Coinbase haberleri ile sıkı finansal koşullar kripto para piyasasını etkilemeye devam etmektedir.

Akropolis (AKRO) adlı kripto para ise istikrarlı bir performans sergilemektedir. AKRO, oluşturduğu yükseliş kanalı içinde hareket etmektedir. Son günlerde %30'luk bir yükseliş göstermiş ve direnç seviyelerini aşmayı başardı. Bitay'da günün en çok yükselen kripto para birimlerinden biri olan AKRO için onay alındıktan sonra ilk hedef seviyeleri 0,006$ ve 0,0065$ olarak öne çıkmaktadır. Ancak 0,0052$ desteğinin kaybedilmesi halinde 0,0045$ seviyeleri görülebilir.

Kripto piyasasının toplam değeri 1,12 trilyon dolar seviyelerindedir. Son 24 saatte altcoinler arasında ayrışan ALPACA %40'lık bir yükselişle en çok kazandıran kripto varlık olmuştur.