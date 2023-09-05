Kripto parası olanlar dikkat: Dolandırıcılar harekete geçti

Uzmanlar, kripto para piyasasında dikkatli olunması gerektiği konusunda sık sık uyarılarda bulunuyorlar. Yapılan son araştırmalar, kripto para yatırımcılarını dolandırıcılık tehlikesine karşı uyarıyor.

Kripto paralar, 2021'deki boğa sezonu ile birlikte dünya çapında büyük ilgi görmeye devam ediyor. Ancak yatırımcıların, bu ilgiyi gölgeleyen ciddi risklere karşı dikkatli olmaları gerektiğine dair uzmanlarca yapılan uyarılar da artmış durumda.

CoinGecko adlı kripto para odaklı veri toplayıcısının yaptığı son araştırmalar, piyasadaki tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. 2014 ile 2022 yılları arasında "ölü" olarak adlandırılan kripto para birimlerinin toplam sayısının tam 7 bin 368 olduğu ortaya çıktı. Özellikle 2021'deki boğa sezonunda, 3 bin 322 "ölü" kripto para birimi tespit edilerek rekor bir sayıya ulaşıldı.





Gate.io Türkiye Operasyon ve İş Geliştirme Direktörü Kutluhan Akçın, bu fenomeni açıklarken, "Ekosistemin genişlemesi ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi gibi faktörler, blokzinciri üzerinde yeni kripto para birimi altyapısı geliştirmeyi olanaklı kıldı. Bu, piyasayı hızla büyüttü, ancak geliştirilen birçok kripto para birimi zaman içinde terk edildi" dedi.

Ayrıca, bazı kripto para projelerinin dolandırıcılık ve hile gibi kötü niyetli amaçlarla üretildiği de bir gerçek. CoinGecko gibi platformların, piyasanın şeffaflığını artırmak ve yatırımcıları korumak açısından önemli bir rol oynadığını vurgulayan Akçın, "Örneğin, 2 aylık bir süre zarfında herhangi bir ticaret işlemine konu olmayan kripto para birimleri listelerden çıkarılabilir. Aynı şekilde, bazı projelerin kötü niyetli olduğu zaman içinde anlaşılır ve bu projeler 'ölü' kripto para birimleri olarak adlandırılmaya başlanır. Projeleri geliştiren ekiplerin topluluklarıyla iletişimde kalmaları, geliştirme faaliyetlerine devam etmeleri ve yenilikleri duyurmaları da önemli kriterler arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.





Kripto para piyasasındaki son "boğa" piyasasının Kasım 2020'de başladığını hatırlatan Akçın, "Boğa piyasası dönemleri, yatırımcıların ilgisinin ve risk iştahının yüksek olduğu, piyasadaki ticaret hacminin yükseldiği dönemlerdir. Bu dönemlerde geliştiriciler, hızla yeni projeleri devreye alabilirler. Örneğin, 2021'de 8 binden fazla kripto para biriminin listelendiği biliniyor. Ancak aynı dönemde bu projelerin yüzde 40'ı devre dışı bırakıldı ve CoinGecko listelerinden çıkarıldı. 2021, 'ölü' kripto para birimlerinin rekor yılı olarak adlandırılıyor. İnternet sitelerine erişilemeyen, sosyal medya hesaplarında veya topluluk ağlarında paylaşım görülmeyen, ticaret hacmi üretemeyen ve kripto para borsalarında listelenmeyen kripto paralar, hızla unutulmaya mahkum oluyor" dedi.

Sonuç olarak, kripto para yatırımcılarının, piyasa analizi yaparken ve yatırım yaparken dikkatli olmaları ve projeleri incelemeleri büyük önem taşıyor. Kripto para piyasası, büyük potansiyel getiriler sunsa da dolandırıcılık riski de göz ardı edilmemelidir. Uzmanlar, yatırımcıları bu risklere karşı bilinçli ve temkinli olmaya çağırıyorlar.