Kripto parası olanlar fena çakıldı! Tarihi düşüşün nedeni paraları buhar etti

Kripto paralar, dünya genelinde geniş bir kesimin ilgisini çeken bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Ancak piyasaların dalgalanabilir yapısı, kripto paraları olumsuz etkileyen durumların da öncüsü olabiliyor. Son günlerde yaşanan gelişmeler, kripto para piyasasında ciddi bir düşüşü beraberinde getirdi. Özellikle Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen kripto paralar, uzun bir süredir görece istikrarlı bir seyir izliyordu. Fakat son zamanlarda gelen haberler, özellikle Bitcoin'in hızla değer kaybetmesine neden oldu.

KRİPTO PARALARDA CİDDİ DÜŞÜLER YAŞANDI





Coingecko'nun verilerine göre, piyasa son 24 saat içinde yüzde 7.3'lük bir düşüş yaşayarak 1.1 trilyon doların altına indi.



Bitcoin, bu düşüşün öncüsü olarak öne çıktı. Değerindeki yüzde 7.9'luk kayıpla 26,366 seviyesine geriledi. Son 24 saat içinde en düşük seviyesi 25,649 dolar olarak kaydedildi. Ethereum da yüzde 7 oranında düşüş yaşayarak 1,671 dolara geriledi. Diğer kripto paralar da bu düşüşten etkilendi; Ripple yüzde 17'lik bir düşüşle 49 cent seviyesine, Dogecoin ise yüzde 10'luk bir düşüşle 6.1 cent seviyesine indi.

Uzmanlara göre, yaşanan bu düşüşün ardında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), beklenen Bitcoin ETF (Exchange Traded Fund - Borsada İşlem Gören Fon) kararını açıklamayı bir süre ertelemesi etkili oldu. Piyasa, kararın beklenmesine rağmen ertelendiği haberini alınca olumsuz etkilendi. Bu haber, yatırımcıların beklentilerini ve piyasadaki belirsizliği artırdı.

Bu gelişmeye ek olarak, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in elinde bulundurduğu 378 milyon dolarlık Bitcoin'i geçtiğimiz dönemde sattığına dair iddialar, Wall Street Journal'da yer aldı. Ancak iddiaların ayrıntıları net olarak açıklanmadı. Bu haber, kripto paralara olan güveni zedeleyen bir unsur olarak değerlendiriliyor.