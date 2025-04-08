KSO Başkanı Zeytinoğlu'ndan ABD Gümrük Tarifelerine Değerlendirme: Türkiye Avantajlı Konumda

KSO Başkanı Zeytinoğlu'ndan ABD'nin Gümrük Tarifeleri Üzerine Değerlendirmeler

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ABD'nin yeni gümrük tarifelerinin etkilerini değerlendirdi. Zeytinoğlu, Çin, Vietnam, Tayvan, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerin olumsuz etkilenirken, Türkiye'nin öngörülen %10'luk oranla ABD pazarında bazı rakiplerine karşı avantaj sağlayabileceğini ifade etti.

ABD'nin Tarife Artırımları ve Türkiye'nin Avantajı

Zeytinoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın birçok ülkeye karşı belirlediği gümrük tarifelerinin etkilerini yazılı olarak açıkladı. Zeytinoğlu, Türkiye’nin ABD pazarında %10’luk vergi ile söz konusu rakiplerine göre avantaj elde edebileceğini belirterek, özellikle tekstil sektöründe bu avantajın daha belirgin olabileceğini vurguladı.

%10'luk verginin, çelik, alüminyum, bakır, bazı ilaçlar ve otomobil parçaları haricindeki sektörler için geçerli olduğunu hatırlatan Zeytinoğlu, bu sektörlerde halihazırda uygulanan %25'lik verginin aynı oranda uygulanmaya devam edeceğini anlattı.

Rekabet Gücündeki Değişiklikler

Zeytinoğlu, Türkiye'ye uygulanan %25’lik verginin diğer ülkelere de uygulanacak olmasının sevindirici olduğunu belirtti. “ABD pazarında rekabet gücünde azalma gören Çin gibi ülkeler, Türkiye için AB gibi pazarlarda rekabetin artmasına sebep olabilir” diyerek Türkiye'nin, ABD pazarındaki %10’luk tarife avantajını kullanarak pazar payını artırmasının mümkün olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ABD'ye en fazla ihracat gerçekleştirdiği sektörlerin başında kimyevi maddeler ve mamulleri, otomotiv endüstrisi, hazır giyim ve konfeksiyon, halı, ve elektrik ve elektronik sektörleri gelmektedir.

AB için Fırsatlar ve Rekabet Ortamı

Avrupa Birliği’nin (AB) hedef alındığının altını çizen Zeytinoğlu, AB’nin iç pazarında uygulanacak yeni düzenlemelere karşı önlemler alacağını belirtti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, tarife artışlarının nisan ortasına kadar uygulanacağını duyurdu.

Türkiye, AB’nin alternatif pazar arayışlarıyla birlikte üretim üssü olarak artan yatırım fırsatları sunuyor. KSO Başkanı Zeytinoğlu, bu yatırımların, Türkiye’nin ABD pazarına erişimini sağlamada yardımcı olabileceğini, ancak bu durumun Trump'ın denetiminde kalabileceğini sözlerine ekledi.

Sonuç ve Gümrük Birliği Çıkarımları

Zeytinoğlu, bu dönemde gümrük birliğinin güncellenmesinin stratejik bir zorunluluk haline geldiğini belirtti. Kamu alımları, hizmet ticareti ve tarım gibi alanlarda gümrük birliğinin genişlemesi ve derinleşmesinin, ABD politikalarının yarattığı kayıpları telafi edebileceğine dikkat çekti.

Gümrük birliği çerçevesinde Türkiye'nin, AB için önemli fırsatlar sunduğunu söyleyen Zeytinoğlu, Trump'ın tarifelerinin endüstri içi ticareti olumsuz etkileyerek maliyetleri artıracağına dikkat çekti.