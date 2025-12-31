KTO Başkanı Selçuk Öztürk: 2026 Ekonomide "Umut Yılı" Olacak

Meclis toplantısında bütçe onayı ve değerlendirme

Konya Ticaret Odası (KTO) Aralık Ayı Meclis Toplantısı KTO Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 2026 yılı Oda Bütçesi ve Faaliyet Programı meclisin onayına sunularak oy birliğiyle kabul edildi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, meclis üyelerine teşekkür ederek 2025 yılını değerlendirdi ve 2026 yılı öngörülerini paylaştı.

"Konya’nın potansiyeline, iş dünyamızın sağduyusuna ve ülkemizin geleceğine inanıyoruz"

Öztürk konuşmasına meclis üyelerinin mübarek üç aylarını tebrik ederek başladı ve Yalova’da DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik operasyonda şehit olan polislere Allah’tan rahmet diledi.

Başkan Öztürk, "Geride bıraktığımız dönemde; küresel belirsizliklerin, ekonomik dalgalanmaların ve finansmana erişimde yaşanan zorlukların yoğun şekilde hissedildiği bir süreçten geçtik. Üretim altyapısı güçlü, ihracat kültürü yerleşmiş ve girişimci profili yüksek bir şehir olan Konya, bu zorlu süreçte sanayide üretime devam eden, istihdamda istikrarı önceleyen ve ihracatta pazar çeşitliliğini artıran bir performans sergilemiştir. Anadolu’nun alternatif ve güvenilir üretim merkezi olma özelliğimiz, 2025 yılında daha da görünür hale gelmiş; şehrimiz sanayi ve ticarette sergilediği dirençli duruşla dikkat çekmiştir. Bu vesileyle Konya iş alemimize, özel sektörümüzün kıymetli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Konya Ticaret Odası olarak, ekonominin yalnızca rakamlardan ibaret olmadığı bilinciyle hareket ediyoruz. Üyelerimizin sahadaki gerçek ihtiyaçlarını yakından takip eden, değişen şartlara hızlı uyum sağlayabilen ve çözüm üreten bir kurumsal yapı inşa etmeyi temel önceliğimiz olarak görüyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi; bir yandan üyelerimizin ticaret hayatında karşılaştıkları sorunları çözmeye gayret ederken, diğer yandan şehrimizin ekonomisini büyütecek projeleri hayata geçiriyoruz. Konya’nın potansiyeline, iş dünyamızın sağduyusuna ve ülkemizin geleceğine olan inancımızla; ortak akıl, istişare ve güçlü iş birlikleriyle 2026 yılında da Konya için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Dünyada yeniden korumacı ekonomi hakim oluyor"

Öztürk, son yıllarda küresel ekonomik dengelerde değişimler yaşandığını vurgulayarak, "Dünyada yeniden korumacı bir ekonomi hakim olmaya başladı. ABD, Avrupa başta olmak üzere artık dünyada ülkeler üretimlerini kendi ülkelerinde yapmak istiyor. Bildiğiniz gibi ABD tarife savaşlarıyla bunu başlattı. Türkiye olarak aslında biz de bunu yapmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi cari açığımızın büyük bir kısmını Çin oluşturuyor. Bu konuda acil önlem almak gerekiyor diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Üretimin önemine dikkat çeken Öztürk, 2026 yılının ikinci yarısına işaret ederek beklentilerini şöyle özetledi: "Enflasyon ve faiz oranlarındaki düşüşün devam etmesi, kurdaki dengelenmenin güçlenmesiyle 2026 yılının ikinci yarısından itibaren ekonomide rahatlama öngördüğümüzü söyleyebilirim." Başkan Öztürk, 2026 yılı için umutlu olduklarını belirtti.

Öztürk ayrıca, geçtiğimiz Cumartesi günü Hatay’da restore edilip yeniden ihya edilen Habib-i Neccar Camiinin açılışına katıldığını ve "Deprem Bölgesinde 455 bininci konut hak sahiplerine teslim edildi" bilgisini paylaşarak, depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin memnuniyetini dile getirdi. Öztürk, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile katkı sunan kurum ve kişilere şükranlarını sundu.

Son olarak, "KTO 2026 Yılı Oda Bütçesi ve Faaliyet Programı"nın meclis tarafından kabul edildiğini yineleyen Öztürk, katkı ve desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür etti.

