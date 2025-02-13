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Küçükbaş Hayvan Sayısında Artış: Yeni Desteklerle 2024'te Hedef Yüzde 4,8

Türkiye'de küçükbaş hayvan sayısı 2024'te yüzde 4,8 artacak, yeni desteklerle bu trendin süreceği bildirildi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:07
Küçükbaş Hayvan Sayısında Artış: Yeni Desteklerle 2024'te Hedef Yüzde 4,8

Küçükbaş Hayvan Sayısında Yeni Artış Trendleri

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvan sayısının 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 4,8 artacağını ve bu artışın hayvancılık yol haritasındaki desteklerle sürekli hale geleceğini açıkladı.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2024 yılı hayvansal üretim verilerini değerlendirerek, ülke genelinde küçükbaş hayvan sayısının geçen yıl 54,9 milyona ulaştığını belirtti.

Geçmiş Yıllardaki Performans

Geçmiş yıllardaki küçükbaş hayvan sayısına dair bilgiler veren Çelik, 2020'de 54,1 milyon, 2021'de 57,5 milyon, 2022'de 56,2 milyon ve 2023'te 52,3 milyon baş olduğunu ifade etti.

Van'ın, 2023 yılı itibarıyla 3 milyon küçükbaş hayvanla en yüksek sayıya sahip il olduğunu aktaran Çelik, Konya'da 2,9 milyon, Şanlıurfa'da ise 2,4 milyon küçükbaş hayvan bulunduğunu kaydetti.

Yeni Desteklerin Önemi

2024 yılı için görülen artışın sektöre ve ülkeye olumlu katkı sağladığını vurgulayan Çelik, özellikle kırmızı et arzının arttırılması gerektiğini dile getirdi. Aynı zamanda geçen yıl hayvancılıkta ilan edilen yol haritasında küçükbaş hayvancılık sektörü için birçok yeni desteğin devreye alındığını hatırlattı.

Kırmızı Et Açığının Kapaması

Çelik, küçükbaş hayvan sayısının artırılmasının yanı sıra et ve süt veriminin de artırılmasının kritik önemde olduğunu belirtti. Hayvan sayısındaki artışlarla birlikte, kırmızı et açığının kapanması hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte çalışarak 2025 yılı hedefi olan 61 milyon sayısına ulaşmak için gayret gösterileceğinin altını çizdi.

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