Kumdere'de Rulo Çim Tesisi Göçü Tersine Çevirdi — Üretim 5 Milyon m²'ye Ulaştı

İpsala Kumdere'deki rulo çim tesisi üretimini 100 bin m²'dan 5 milyon m²'ye çıkarıp 8 ülkeye ihracat yaparak köyden kente göçü tersine çevirdi.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 11:40
Kumdere'de Rulo Çim Tesisi Göçü Tersine Çevirdi — Üretim 5 Milyon m²'ye Ulaştı

Kumdere'de rulo çim tesisi köyü canlandırdı

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı, nüfusu 900 olan Kumdere köyünde faaliyet gösteren rulo çim üretim tesisi, yerel ekonomiyi canlandırarak köyden kente göçü tersine çevirdi. Tesiste üretim kapasitesi kuruluş yılındaki 100 bin metrekare seviyesinden bugün 5 milyon metrekare'ye yükseldi.

CİHAN DEMİRCİ

Köyde istihdam ve dönüşüm

Türkçim İpsala İşletme Müdürü Serkan Bulanık, 1999'da Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde rulo çim üretimine başladıklarını, 2001'de ise İpsala'nın Kumdere köyünde tesis kurduklarını belirtiyor. Bulanık, tesisin kurulduğu dönemde köy nüfusunun 400 olduğunu ve gençlerin iş bulmak için göç ettiğini ifade ediyor. Çim üretiminin yerel iş imkânı yarattığını vurgulayan Bulanık, burada adeta doğal açık hava fabrikası oluştuğunu aktarıyor.

Tesis bünyesinde sürekli olarak yaklaşık 100 kişi çalışıyor; ayrıca yevmiyeli işçiler günlük olarak üretimde görev alıyor. Rulo çim üretimi yılda 2 dönemde gerçekleştiriliyor ve ekim, sulama, bakım ile hasat işlemleri titizlikle yürütülüyor.

Üretim kapasitesi ve ihracat

Tesis, 5 bin dekar alanda üretim yapıyor. Başlangıçtaki yıllık üretim 100 bin metrekare iken günümüzde üretim kapasitesi 5 milyon metrekare'ye ulaştı. Üretilen çimin 150 bin metrekarelik kısmı doğrudan ihracata ayrılıyor.

Tesisten Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Kazakistan, İran ve Irak'taki yüklenici firmalara ihracat yapılıyor. Ayrıca İstanbul'daki merkez ofis gelen taleplere göre üretim planlaması yapıyor ve daha çeşitli Avrupa ülkelerine de talebe göre cevap veriliyor.

Kullanım alanları ve ünlü sahalara tedarik

Rulo çim, park ve bahçeler, siteler, futbol ve golf sahaları, yol ve şev çalışmaları ile geniş peyzaj alanlarında kullanılıyor. Bulanık, çimin uygulandığı alanın estetik görünümünü artırdığını ve oksijen üretimine katkı sağladığını belirtiyor.

Tesisin yetiştirdiği çimler Türkiye'nin önde gelen futbol kulüplerinin sahalarına da veriliyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinin yanı sıra Ankaragücü'nün 19 Mayıs Stadı, Sivasspor'un 4 Eylül Stadı ve Eskişehirspor'un stadı gibi ünlü sahalarda Kumdere'de yetişen çimler kullanıldı.

Piyasa ve üretim planlaması

Bulanık, piyasa koşulları ve taleplere göre yıllık üretim ve ihracat rakamlarının değişkenlik gösterdiğini, İstanbul merkez ofisten gelen taleplere göre üretim programının şekillendirildiğini sözlerine ekliyor.

Öne çıkan veriler: Kuruluş 2001, başlangıç üretimi 100 bin m², güncel kapasite 5 milyon m², yıllık ihraç edilen kısmı 150 bin m², üretim alanı 5 bin dekar, sürekli çalışan sayısı 100.

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı 900 nüfuslu Kumdere köyünde faaliyet gösteren rulo çim üretim...

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı 900 nüfuslu Kumdere köyünde faaliyet gösteren rulo çim üretim tesisi, köyde istihdam sağlayarak göçü tersine çevirdi. Yılın iki döneminde üretim yapılan tesiste ekim, sulama, bakım ve hasat işlemleri titizlikle yürütülüyor.

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı 900 nüfuslu Kumdere köyünde faaliyet gösteren rulo çim üretim...

İLGİLİ HABERLER

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Babadan dededen miras kalanlar dikkat! Ev ve arsa mirasları için bomba etkisi yaratacak karar çıktı
2
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 420 bin lira oldu
3
TEKNOFEST'te DENEYAP Makeathon: 31 Takım 'Akıllı Şehirler ve Ulaşım' İçin Yarıştı
4
OVP, Katılım Finansını Güçlendiriyor: Kalkınma ve Yatırım Bankaları Hedefte
5
Togg T10F Türkiye'de Satışta: Fiyat, Menzil ve Finansman Detayları
6
Günlük Elektrik Verileri: 1 milyon 154 bin 41 megavatsaat Üretim
7
TBMM KİT Komisyonu'nda TÜNAŞ'ın 2022 Hesapları İncelendi

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor