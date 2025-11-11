Küplü’de Ücretsiz Pirinç Soyma Tesisi Üreticinin Yüzünü Güldürdü

Küplü Belediyesi'nin tesisi, üreticilere sıfır maliyetle pirinç işleme ve un üretimi imkânı sunuyor

EDİRNE (İHA) – Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde hayata geçirilen Ücretsiz Pirinç Soyma Tesisi üreticilerin yüzünü güldürdü. Belde halkı artık kendi ürettiği çeltiği, ücretsiz sağlanan makineyle pirinç haline getirip doğrudan sofrasına taşıyor.

Küplü Belediyesi tarafından başlatılan proje, hem üreticilerin ekonomik yükünü azalttı hem de yerel üretimi güçlendirdi. Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay öncülüğünde kurulan tesis, çeltik üretimiyle öne çıkan belde halkına büyük kolaylık sağlıyor.

Belediye binası yanında kurulan modern makine yalnızca pirinç soyma işlemi yapmakla kalmıyor; pirinci kalitesine göre uzun, kısa ve kırık taneler olarak ayırabiliyor. Ayrıca tesisin diğer bölümleri mısır ve buğdayı un haline getirme kapasitesine de sahip; böylece belde halkı birçok ihtiyacına tek merkezden çözüm bulabiliyor.

Gökmen Altay projenin amacını şöyle özetledi: "Vatandaşlarımız önceden ürettikleri çeltiği işlenmemiş şekilde satmak zorunda kalıyor, pirinci ise marketten yüksek fiyatla almak durumunda kalıyordu. Artık bu tesis sayesinde sıfır maliyetle kendi mahsullerini sofralarına koyabilecekler. Üreticimizin yanındayız"

Muhammer Cesur hizmetten duyduğu memnuniyeti, "Eskiden çeltiği işlemek için başka yerlere götürüyorduk, hem masraf ediyor hem de zaman kaybediyorduk. Başkanımız bu hizmeti ayağımıza kadar getirdi" sözleriyle dile getirdi.

Arda Üstün ise, "Kendi ektiğimiz pirinci marketten alma devri bitti. Artık soframızda kendi ürünümüz var. Bu vizyoner hizmet için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

EDİRNE'NİN MERİÇ İLÇESİNE BAĞLI KÜPLÜ BELDESİNDE HAYATA GEÇİRİLEN ÜCRETSİZ PİRİNÇ SOYMA TESİSİ ÜRETİCİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ. BELDE HALKI ARTIK KENDİ ÜRETTİĞİ ÇELTİĞİ, ÜCRETSİZ SAĞLANAN MAKİNEYLE PİRİNÇ HALİNE GETİRİP DOĞRUDAN SOFRASINA TAŞIYOR.