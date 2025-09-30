Kur Korumalı Mevduat 9,7 milyar dolara geriledi

TCMB verilerine göre DDKKM stok bakiyesi ağustosta 2,2 milyar dolar azalarak 11,9 milyar dolardan 9,7 milyar dolara indi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 15:01
TCMB verileri: DDKKM stokunda ağustos ayında 2,2 milyar dolarlık düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin ağustos ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi ağustosta 2,2 milyar dolar azalarak 11,9 milyar dolardan 9,7 milyar dolara geriledi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 2,2 milyar dolar düşüşle 11,7 milyar dolardan 9,5 milyar dolara inerken, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise değişim göstermeyerek 200 milyon dolar olarak kaydedildi.

