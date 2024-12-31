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Kur Korumalı Mevduat Bakiyesi 36 Milyar Doların Altına Düştü

TCMB verilerine göre Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 36 milyar 111,3 milyon dolara geriledi, önemli düşüşler kaydedildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 14:52
Kur Korumalı Mevduat Bakiyesi 36 Milyar Doların Altına Düştü

Kur Korumalı Mevduat Bakiyesi Son Durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin yaklaşık 36 milyar 111,3 milyon dolar seviyesine gerilediğini duyurdu. Bu durum, yurt içindeki döviz işlemlerinde dikkat çekici bir azalma yaşandığını ortaya koyuyor.

Döviz Dönüşümlü Mevduatlar

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerine dair kasım ayı sonuçlarını açıkladı. Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi kasım ayında 6,3 milyar dolar azalarak 42,4 milyar dolardan 36,1 milyar dolara geriledi.

Gerçek ve Tüzel Kişi DKKM Stokları

Gerçek şahıslara ait DDKM stok bakiyesi 3,5 milyar dolar düşüşle 32,3 milyar dolardan 28,8 milyar dolara gerilerken, tüzel kişilere ait DDKM stok bakiyesi 2,8 milyar dolar azalarak 10,1 milyar dolardan 7,3 milyar dolara düştü.

Türk Lirası KKM Stok Bakiyesi

Türk Lirası KKM stok bakiyesi de kasım ayında 900 milyon lira azalarak 1,3 milyar liradan 400 milyon liraya geriledi. Tüm bu veriler, toplam KKM bakiyesi 36 milyar 111,3 milyon dolar olarak kaydedildi.

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