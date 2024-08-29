Kur Korumalı Mevduat Bakiyesi 57,4 Milyar Dolara Düştü

Kur Korumalı Mevduat Verileri Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının temmuz ayı sonuçlarını duyurdu. Verilere göre, Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 57,4 milyar dolar seviyesine geriledi.

Döviz Dönüşümlü KKM'deki Düşüş

Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) toplam stok bakiyesi, haziran ayında 6,8 milyar dolar azalarak 64 milyar dolardan 57,2 milyar dolara geriledi.

Gerçek ve Tüzel Kişi Verileri

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi, 4,4 milyar dolar düşüşle 45,7 milyar dolardan 41,3 milyar dolara düştü. Tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 2,4 milyar dolar azalarak 18,3 milyar dolardan 15,9 milyar dolara geriledi.

Türk Lirası KKM Stok Bakiyesi

Ayrıca, Türk Lirası KKM stok bakiyesi de haziranda 17,2 milyar lira azalışla 25,1 milyar liradan 7,9 milyar liraya düştü.

Yayımlanan veriler, toplam KKM bakiyesinin 57,4 milyar dolar civarında olduğunu gösteriyor.