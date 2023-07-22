Kur Korumalı Mevduat'ta parası olanlar dikkat! Merkez Bankası'ndan şaşkına çeviren karar

Merkez Bankası, zorunlu karşılıkta yapılan değişiklikle kur korumalı mevduat hesapları için oranları tüm vadelerde yeniden belirledi. Bu önemli karar, Merkez Bankası'nın miktarsal sıkılaştırma için attığı ilk adım olarak değerlendiriliyor. TL likidite fazlasını azaltmak amacıyla uygulanan zorunlu karşılık oran artışı, sisteme likidite çekmeyi hedefliyor.



TÜM VADELERDE YÜZDE 15'E SABİTLENDİ





Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), geçtiğimiz 20 Temmuz Perşembe günü yapılan toplantıda politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükseltmiş ve bu sıkılaştırmayı destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, kur korumalı hesaplar için uygulanan yüzde 15'lik oran, vadeler ne olursa olsun sabitlendi. Bu adım, piyasadaki likiditeyi düzenlemeyi ve döviz kurlarının istikrarını sağlamayı amaçlıyor.

Merkez Bankası'nın almış olduğu bu önemli karar, ekonomi çevreleri ve finans dünyası tarafından yakından takip ediliyor. Kur korumalı hesaplar, yatırımcılar için önemli bir alternatif oluşturuyor ve merkez bankasının politika adımları, ekonomik koşullar ve döviz piyasaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.