Kur Korumalı'da parası olanlar dikkat! Merkez Bankası'ndan gece yarısı flaş karar çıktı

Merkez Bankası Kur Korumalı hesapların fişini çekiyor! Artık bu sınırlardan işlem yapılabilecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MERKEZ BANKASI SINIR KARARI

Merkez Bankası tarafından gece yarısı paylaşılan kararlara göre KKM paylarında sınırlama geldi. Bu şekilde sadeleşme süreci devam ederken yabancı paraların mevduattan KKM'ye dönüşmesi hedefi ve TL payı ile ilgili menkul kıymet tesis uygulaması bitmiş oldu.





Düzenlemeye göre TL mevduatları arttı ve kur korumalı hesaplardan TL mevduata geçiş sağlanarak KKM azaltılması hedeflendi. Bu şekilde TL vadeli mevduat hesapları desteklenip ekonomik istikrarın güçlenmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Merkez Bankası kur koruma desteği sağladığı hesaplardan TL hesaplara geçişleri ve belli oranlarda kur korumalı hesapların yenilenmesi ile ilgili hedeflerinde kur koruması olmayan TL payı seviyelerinde artış hedefine geçmiş oldu. Merkez Bankası yeni kararlarını Resmi Gazete aracılığıyla paylaştı.