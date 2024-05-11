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Kurban Bayramı’nda hesaplara çift ikramiye yatacak! SSK BAĞKUR fark etmez

Emeklilerin yüzünü güldürecek müjde geldi! Çift ikramiye verilecek! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 11.05.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 15:08
Kurban Bayramı’nda hesaplara çift ikramiye yatacak! SSK BAĞKUR fark etmez

Kurban Bayramı öncesinde emeklilere çifte ikramiye sürprizi yapıldı. Emeklilere 8 bin TL'lik bayram ikramiyesi verileceği resmi olarak açıklandı. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE MÜJDELİ HABER

Türkiye'de emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'ndan önce yılda iki kez bayram ikramiyesi ödeniyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi yakın zamanda hesabınıza aktarıldı. Şu anda Kurban Bayramı ikramiye ödemelerinin Haziran ayında kutlanan Kurban Bayramı öncesinde yapılması planlanıyor. Emekliler için yeni son dakika gelişmeleri var. Kurban ikramiyesi ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Emeklilere iki kat bayram ikramiyesi ödeneceği resmi olarak açıklandı. 8.000 TL'lik bayram ikramiyesi ödemesinin detayları açıklandı. Milyonlarca emekli için ikramiye çok önemli. 2024 senesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla bayram ikramiyesi ödemeleri yüzde 50 artırılarak 3 bin TL'ye çıkarıldı. Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri bayrama az kala tamamlandı ancak Kurban Bayramı ikramiyeleri için geri sayım başladı. Kurban ikramiye ödemelerinin, 16 Haziran'da kutlanacak Kurban Bayramı'ndan hemen önce, 10 Haziran'a kadar tamamlanması öngörülüyor. 

Emeklilere Müjde Verildi

Adana'dan son dakika haberi geldi. Adana'da yaşayan emeklilere müjde. Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, bu yıl ilçede yaşayan emeklilere Kurban ikramiyesinin yanı sıra 5 bin TL ek ikramiye de verileceğini duyurdu. Sadece ihtiyaç sahibi emekliler belediyeye başvurarak 5 bin lira ek ikramiye alma hakkına sahip oluyor. Adana Ceyhan Belediyesi'nin Kurban Bayramı öncesinde emeklilere sağlayacağı 5 bin TL'lik ek ikramiye belediye tarafınca karşılanacak. Yalnızca muhtaç emeklilerin belediyeleriyle iletişime geçip başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Böylelikle Adana Ceyhan bölgesinde yaşayan emekliler hem devletin sağladığı 3 bin TL bayram ikramiyesi hem de belediyeden 5 bin TL ek ikramiye alma imkanına sahip oluyor. Kurban Bayramı öncesinde ödenen ek ikramiyenin toplam tutarı 8 bin liradır.

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Kurban Bayramı’nda hesaplara çift ikramiye yatacak! SSK BAĞKUR fark etmez

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