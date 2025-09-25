Küresel Borç Rekoru: 2. Çeyrekte Yaklaşık 338 Trilyon Dolar

Küresel borç 2. çeyrekte rekor seviyeye çıktı: Yaklaşık 338 trilyon dolar

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından yayımlanan "Küresel Borç Monitörü" raporu, küresel borcun bu yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 338 trilyon dolar ile rekor seviyeye yükseldiğini gösteriyor. Raporda yer alan başlık: "Küresel Borç Piyasalarında Sismik Değişimler - Demografi, Küreselleşmeden Geri Dönüş, Karbonsuzlaşma ve Dijitalleşme".

Artışın boyutu ve nedenleri

Rapora göre toplam küresel borç, 2025'in ilk yarısında 21 trilyon dolardan fazla artış gösterdi. Bu artış, ölçeği bakımından 2020'nin ikinci yarısında Kovid-19 politikalarının tetiklediği yükselişle karşılaştırılabilir. IIF, artışta başlıca etkenler olarak ABD dolarının zayıflaması ve ECB, BoE, PBoC ile SNB dahil olmak üzere başlıca merkez bankalarının daha gevşek politika duruşlarını işaret ediyor.

Ülke ve bölge bazında artış

Dolar cinsinden en büyük borç artışları Çin, Fransa, ABD, Almanya, İngiltere ve Japonya kaynaklı oldu. Gelişmiş ekonomilerin toplam borcu yılın ikinci çeyreğinde 228,2 trilyon dolar olarak hesaplanırken, gelişmekte olan ülkelerde toplam borç 109,5 trilyon dolar seviyesinde.

Sektörel dağılım

Küresel borcun sektörlere göre dağılımında öne çıkan veriler şöyle: hane halkı borçları 63 trilyon dolar, finansal olmayan şirketler 97,4 trilyon dolar, kamu borçları 101,3 trilyon dolar ve bankalar gibi finansal şirketlerin borçları 76 trilyon dolar oldu. Geçen yılın aynı dönemindeki toplam seviye 313,6 trilyon dolar olarak kaydedilmişti.

GSYH oranları ve sektörler arası farklılaşma

Toplam borcun küresel GSYH'ye oranı yılın ilk yarısında düşüşünü sürdürerek yüzde 324'ün altına indi. Ancak sektörler arasında ayrışma var: kamu borcunun GSYH'ye oranı yükselirken, özel sektörün borç oranları geriledi. Hane halkı borçları GSYH'ye oranı %60'ten %59,1'e, finansal olmayan şirketler %91,7'den %90,8'e ve finansal sektör borçları %77,6'dan %76,2'ye indi. Buna karşılık kamu borçları %96,6'dan %97,6'ya yükseldi.

Ülke örnekleri ve Türkiye verileri

Ülke bazında toplam borç oranlarındaki en keskin artışlar Kanada, Çin, Suudi Arabistan ve Polonya'da görülürken; İrlanda, Japonya ve Norveç'te düşüşler kaydedildi. Türkiye verilerine göre ise hane halkı borçlarının GSYH'ye oranı ikinci çeyrekte %10,1'den %9'a, finansal olmayan şirketlerin oranı %40,6'dan %34,9'a, finansal sektörün oranı %17,7'den %16,6'ya geriledi. Kamu borcu oranı ise aynı dönemde %28'den %28,3'e çıktı.

Gelişmiş ekonomilerde devam eden borç baskısı

IIF raporu, birçok gelişmiş ekonomide borçlanma ihtiyacının salgın öncesi seviyelerin oldukça üzerinde seyretmeye devam ettiğine dikkat çekiyor. Raporda artan popülizm, sık kabine ve hükümet değişiklikleri ile politika yapıcıların kamu borcunu kontrol altına almak için gerekli zor kararları almakta zorlandığı vurgulanıyor. Mali baskılar; artan faiz giderleri, demografik etkilerden kaynaklanan sağlık harcamaları, savunma bütçeleri ile iklim ve doğal afet kaynaklı ekonomik kayıpların yükselişiyle daha da derinleşiyor ve uzun vadeli borçlanma maliyetlerini artırıyor.