Küresel ekonomi, yüksek faizler sonrası yeni zorluklarla karşı karşıya

Kovid-19 Salgını Sonrası Ekonomik Toparlanma

Kovid-19 salgınının ardından yaşanan hızlı ekonomik toparlanma sonrası birçok sektörde ortaya çıkan arz-talep dengesizliği, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalar ve enerji krizi, enflasyonun küresel bir sorun haline gelmesine yol açtı.

Merkez Bankalarının Sıkılaştırma Politikaları

Birçok büyük merkez bankası, enflasyonu düşürmek için son bir yılı aşkın süredir para politikasında son on yılların en agresif sıkılaşmasını uyguluyor ve enflasyon hedefine ulaşana kadar sıkılaştırma adımlarının süreceğinin sinyalini veriyor.

Faiz Artışları ve Beklentiler

Son olarak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 26 Temmuz'daki toplantısında faiz artışına gideceği öngörülüyor. Aynı şekilde Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) da faiz artışı yapmayı planlıyor.

Konut Yatırımlarında Düşüş

OECD'nin raporuna göre, sıkı para politikası emlak piyasasında yatırımların azalmasına yol açtı. Tüm büyük OECD ülkelerinde konut yatırımları azaldı.

Ekonomik Riskler ve Kemer Sıkma Politikaları

Enflasyonu düşürmek için faiz oranlarının yükseltilmesi, ekonomide yeni zorlukların ortaya çıkma riskini artırıyor. Yüksek faizlerin bankacılık sektöründe kırılganlıkları artırabileceği ve resesyon endişelerinin arttığı belirtiliyor.

Şirketler ve Emlak Sektörü

Faiz oranlarının yükselmesi, emlak sektörü gibi faize duyarlı sektörleri olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, zayıf bilançolara sahip şirketlerin risk altında olduğu ifade ediliyor.