Küresel Elektrikli Araç Satışları Kasımda Üçüncü Kez Rekor Kırdı

Küresel Elektrikli Araç Satışları Rekor Kırıyor

Küresel elektrikli araç satışları, kasım ayında 1,83 milyon adetle üst üste üçüncü kez rekor seviyeye ulaştı. İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion tarafından yayımlanan verilere göre, elektrikli araç satışları, geçen yılın aynı ayına kıyasla %32 artış gösterdi.

Kasımda Satışlar 1,83 Milyona Ulaştı

Kasımda yapılan satışlar, bir önceki aya göre 100 binin üzerinde bir artışla gerçekleşti. Bu verilerle, elektrikli araç satışları kasımda hem yıllık hem de aylık bazda önemli bir büyüme kaydetti.

Çin'in Payı Büyük

Çin, kasımda gerçekleşen küresel elektrikli araç satışlarının 1,3 milyonunu oluşturdu. Bu durum, Çin’in elektrikli araç pazarındaki baskın konumunu bir kez daha ortaya koydu.

Ocak-Kasım Döneminde Satış Artışı

Dünyada ocak-kasım döneminde toplamda 15,2 milyon elektrikli araç satıldı. Bu, önceki yılın aynı dönemine göre %25’lik bir artış anlamına geliyor. Türkiye, bu dönemde satılan elektrikli araçların 9,7 milyonunu oluşturarak, %40’lık bir artış sağladı.

Diğer Bölgelerin Durumu

Ocak-kasım döneminde Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ta 2,7 milyon elektrikli araç satışı yapıldı, ancak burada yıllık bazda %3'lük bir düşüş kaydedildi. ABD ve Kanada'da bu dönemde 1,6 milyon elektrikli araç satıldı ve %10 artış görüldü.

Veri Değerlendirmesi

Rho Motion Veri Müdürü Charles Lester, son üç ayda elektrikli araç satışlarının önemli ölçüde yükseldiğini belirtirken, "Ancak bölgesel temsilin eşitsizliğine dikkat çekmek gerekiyor. Avrupa'da satışların %3 gerilemesi söz konusu iken, Çin'in kasım ayındaki satışların üçte ikisini oluşturdu" dedi.

Daha önceki eylülde 1,7 milyon ve ekimde ise 1,72 milyon elektrikli araç satışı gerçekleşmişti.