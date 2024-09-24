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Küresel Enerjide Dönüşüm: IEA'nın COP28 Raporu

IEA, COP28 hedeflerinin uygulanmasının enerji sektörüne büyük faydalar sağlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 10:20
Küresel Enerjide Dönüşüm: IEA'nın COP28 Raporu

Küresel Enerji Sektöründe Değişim Üzerine IEA'nın Vurguları

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ülkelerin COP28 çerçevesinde belirlenen iklim hedeflerini başarılı bir şekilde hayata geçirerek küresel enerji sektöründe önemli bir dönüşüm yaratabileceğini bildirdi.

Hedeflerin Uygulanması İçin Hızlı Adımlar

IEA Başkanı Fatih Birol, "Bu fırsatı kaçırmamak adına hedeflerin hızla uygulanmasına ihtiyaç var" diyerek COP28'de yaklaşık 200 ülkenin oluşturduğu taahhütlere dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler iklim zirvesinde, ülkeler 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma ve fosil yakıtları azaltma gibi iddialı hedefleri benimsedi. IEA'nın yeni raporuna göre, bu hedeflerin uygulanması, enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji kapasitesini önemli ölçüde artıracak.

Küresel Yenilenebilir Enerji Kapasitesi ve Enerji Depolama

Rapora göre, yenilenebilir enerji kapasitesinin 2030 yılına kadar üç katına çıkması, ülkelerin ortak çabalarıyla mümkün hale gelebilir. Ancak, bu hedefin gerçekleştirilmesi için 25 milyon kilometrelik elektrik şebekesi inşa edilmesi gerekiyor.

Ayrıca, 1500 gigavat enerji depolama kapasitesine ulaşmak için mevcut depolama seviyesinin 15 katına çıkartılması gerekecek.

Emisyonların Azaltılması ve Sürdürülebilir Gelecek

IEA'nın raporu, bu hedeflerin tam olarak gerçekleştirilmesi durumunda 2030 yılına kadar emisyonların 10 milyar ton azalabileceğini ve böylece Paris Anlaşması çerçevesinde belirlenen sıcaklık artışını 1.5 derece ile sınırlandırma hedefine önemli katkıda bulunabileceğini vurguluyor.

Fatih Birol, "COP28 hedeflerinin uygulanması, enerji sektörünü daha güvenli, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir bir geleceğe taşıyabilir" şeklinde konuştu.

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