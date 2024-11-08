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Küresel Gıda Fiyat Endeksi 18 Ayın Zirvesinde

FAO, gıda fiyatlarının ekimde yükselerek son 18 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 18:17
Küresel Gıda Fiyat Endeksi 18 Ayın Zirvesinde

FAO: Küresel Gıda Fiyat Endeksi Yükseldi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Küresel Gıda Fiyat Endeksi’nin ekimde son 18 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu. Bu artış, bitkisel yağ fiyatlarındaki keskin yükselişin etkisiyle gerçekleşti.

Endeks Son Durum

FAO, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki değişimin izlendiği endeksin ekim ayı sonuçlarını açıkladı. Ekimde endeks, bir önceki aya göre %2 artarak 127,4 puana yükseldi. Geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığında endeks %5,5 artış gösterdi.

Tahıl Fiyatlarındaki Etkiler

Tahıl Fiyat Endeksi, buğday ve mısır ihracat fiyatlarındaki artış nedeniyle ekimde %0,9 oranında yükseldi. Kuzey yarım küredeki olumsuz hava koşulları ve Karadeniz bölgesindeki gerilim, küresel buğday fiyatlarını artırdı.

Bitkisel Yağ ve Şeker Fiyatları

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, buğday ve palm, soya, ayçiçeği gibi yağların fiyatlarındaki artışla birlikte %7,3 artarak son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca, şeker fiyatları da Brezilya'daki kuraklık endişeleri sonucunda %2,6 artış gösterdi.

Süt ve Et Fiyatlarındaki Durum

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi ise %1,9 artış göstererek geçen yılın seviyesinin %21,4 üzerine çıkarken, et fiyatları zayıf talep ve düşük domuz eti fiyatları nedeniyle %0,3 azaldı.

Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu

FAO, 2024 yılı için tahmin edilen 2,853 milyar ton olan üretim miktarını 2,848 milyar tona düşürdü. Bu rakam, kayıtlardaki en büyük ikinci üretim olacak.

Raporda, dünya buğday üretiminin Asya'da artan üretimle birlikte, Avrupa'daki düşüşleri telafi edebileceği öngörülüyor.

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