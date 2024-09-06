Küresel Gıda Fiyatlarında Sınırlı Düşüş

FAO: Ağustosta Gıda Fiyatlarında Sınırlı Düşüş

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının Ağustos ayında sınırlı bir düşüş kaydettiğini açıkladı. Özellikle şeker, et ve tahıl ürünlerine yönelik düşen talep, endeksin gerilemesinde etkili oldu.

Küresel Gıda Fiyat Endeksi Güncellendi

FAO, uluslararası gıda fiyatlarındaki aylık değişimlerin izlendiği Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin Ağustos ayı sonuçlarını yayımladı. Endeks, revize edilen önceki ay seviyesine göre 0,3 puan azalarak 120,7 puana düştü.

Şeker, Et ve Tahıl Ürünleri Etkisi

Yıllık bazda yüzde 1,1 düşen gıda fiyatları, şeker, et ve tahıl ürünlerine olan talebin azalmasıyla sınırlı bir düşüş gösterdi. Bu düşüş, bitkisel yağ ve süt ürünlerine olan talep artışına rağmen gerçekleşti.

Tahıl ve Bitkisel Yağ Fiyatlarındaki Değişiklikler

Tahıl fiyat endeksi, başta ABD ve Arjantin olmak üzere ana ihracatçı ülkelerden gelen iyi hasat beklentileriyle birlikte Ağustos ayında yüzde 0,5 azaldı. Öte yandan, bitkisel yağ fiyat endeksi, soya ve ayçiçeği yağlarındaki düşüşe rağmen palmiye yağındaki artışla birlikte %0,8 yükseldi.

Şeker ve Süt Ürünleri Durumu

Şeker fiyat endeksi, Hindistan ve Tayland’daki yüksek üretim ile uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yüzde 4,7 geriledi. Aynı dönemde, FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi ise süt tozu, peynir fiyatlarındaki artış ve tereyağına olan talep sayesinde yüzde 2,2 oranında artış gösterdi.

Et Fiyatlarındaki Düşüş

Et fiyat endeksi ise, kümes hayvanları, büyükbaş, küçükbaş ve domuz fiyatlarındaki düşüşle birlikte yüzde 0,7 geriledi.