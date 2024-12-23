DOLAR
35,21 -0,03%
EURO
36,8 -0,2%
ALTIN
2.977,06 -0,29%
BITCOIN
3.378.259,43 -0,44%

Küresel Ham Çelik Üretimi Kasım’da Artış Gösterdi

Kasım ayında küresel ham çelik üretimi, Çin'in etkisiyle 146,8 milyon ton oldu. Türkiye'nin üretimi ise 3 milyon tona yükseldi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 11:57
Küresel Ham Çelik Üretimi Kasım’da Artış Gösterdi

Küresel Ham Çelik Üretiminde Çarpıcı Artış

2023 yılı kasım ayında küresel ham çelik üretimi, Çin'deki üretim artışının etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artarak 146,8 milyon tona yükseldi.

Üretim Verileri ve Ülkelerin Performansı

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel) tarafından açıklanan verilere göre, Çin'in ham çelik üretimi yüzde 2,5 artarak 78,4 milyon tona ulaştı. Bununla birlikte, Japonya’nın üretimi yüzde 3,2 düşerek 6,9 milyon ton, ABD’nin üretimi ise yüzde 2,8 gerileyerek 6,4 milyon ton oldu. Öte yandan, Almanya'nın üretimi yüzde 8,6 artışla 2,9 milyon tona yükseldi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise kasımda yüzde 0,7 artış göstererek 3 milyon tona çıktı.

Diğer yandan, yılın ocak-kasım dönemindeki küresel ham çelik üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 azalışla 1 milyar 694 milyon tona geriledi. Brezilya'nın üretimi ise yüzde 1,9 artarak 2,8 milyon tona ulaştı; ancak Rusya'da yüzde 9,2 bir düşüş yaşanarak 5,5 milyon tona indi.

İLGİLİ HABERLER

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küresel Ham Çelik Üretimi Kasım’da Artış Gösterdi
2
İzmir Ocak-Kasım Döneminde 1.6 Milyon Turist Ağırladı: Yetkililer Uyarıyor
3
Brent Petrolün Varil Fiyatı 72,88 Dolar: Piyasa Trendleri ve Etkileyen Faktörler
4
Doğu Karadeniz'in Su Ürünleri İhracat Geliri %23 Arttı
5
Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Giriş Yaptı
6
Dolar/TL 35,21 Seviyesinden İşlem Görüyor
7
Alfa Romeo Junior Türkiye'de Satışta

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek