Küresel Ham Çelik Üretimi Kasım’da Artış Gösterdi

Küresel Ham Çelik Üretiminde Çarpıcı Artış

2023 yılı kasım ayında küresel ham çelik üretimi, Çin'deki üretim artışının etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artarak 146,8 milyon tona yükseldi.

Üretim Verileri ve Ülkelerin Performansı

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel) tarafından açıklanan verilere göre, Çin'in ham çelik üretimi yüzde 2,5 artarak 78,4 milyon tona ulaştı. Bununla birlikte, Japonya’nın üretimi yüzde 3,2 düşerek 6,9 milyon ton, ABD’nin üretimi ise yüzde 2,8 gerileyerek 6,4 milyon ton oldu. Öte yandan, Almanya'nın üretimi yüzde 8,6 artışla 2,9 milyon tona yükseldi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise kasımda yüzde 0,7 artış göstererek 3 milyon tona çıktı.

Diğer yandan, yılın ocak-kasım dönemindeki küresel ham çelik üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 azalışla 1 milyar 694 milyon tona geriledi. Brezilya'nın üretimi ise yüzde 1,9 artarak 2,8 milyon tona ulaştı; ancak Rusya'da yüzde 9,2 bir düşüş yaşanarak 5,5 milyon tona indi.