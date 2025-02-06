Küresel LNG İhracatı 2024'te Yüzde 1,6 Arttı

Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı, 2024 yılında bir önceki yıla göre %1,6 artarak 411,5 milyon ton olarak kaydedildi. ABD, 88,9 milyon tonluk ihracatıyla zirvede yer aldı, ancak LNG sektöründe büyümenin yıllık bazda en düşük seviyeye ulaştığı gözlemlendi.

ABD Liderliğini Koruyor

Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütünün (OAPEC) yayınladığı rapora göre, ABD LNG ihracatında %1,6'lık bir artışla 2024'te zirvedeki yerini korudu. Bunu takip eden ülkeler ise 79,6 milyon ton ile Avustralya ve 79,2 milyon ton ile Katar oldu. Ayrıca, Rusya yıllık %6,8 artışla 33,3 milyon ton, Malezya ise %3,7 artışla 27,8 milyon ton LNG ihraç etti.

Avrupa'da Talep Düşerken, Asya'da Yükseliş Sürüyor

2024 yılı itibarıyla küresel LNG ithalatı bir önceki yıla göre %1,6 artış göstererek 412,8 milyon ton seviyesine ulaştı. Asya piyasalarında talep artarken, Avrupa'da bu talep geriledi. Asya'nın toplam LNG ithalatı %8,4 artışla 284,4 milyon ton olurken, en büyük piyasa olan Çin'in talebi %6,5 artarak 76,5 milyon tona ulaştı.

Öte yandan, Avrupa'nın LNG ithalatı ise %18,1 azalarak 100,9 milyon ton oldu. Bu gerilemede, Norveç, Cezayir ve Rusya'dan yapılan boru hatlarıyla ithalatın etkili olduğu belirtildi. Avrupa'nın LNG ithalat portföyünün %43'ü ABD LNG'sinden oluşurken, %17'si Rusya, %12'si Katar ve %8'i Cezayir'den sağlandı.

Kuzey ve Güney Amerika'nın LNG ithalatı ise %19,9 artışıyla 16,3 milyon ton seviyesine çıkarken, Orta Doğu'nun ithalatı da %59 büyümeyle 11,3 milyon ton olarak gerçekleşti.