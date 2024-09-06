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Küresel Nükleer Enerji Pazarında Türkiye Öne Çıkıyor

Küresel enerji pazarında 69 nükleer reaktör inşa ediliyor, Türkiye ilk 5'te!

Yayın Tarihi: 06.09.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 22:07
Küresel Nükleer Enerji Pazarında Türkiye Öne Çıkıyor

Küresel Nükleer Enerji İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Dünya genelinde toplamda 69 nükleer reaktör inşa aşamasında bulunuyor. Türkiye, bu alanda ilk beşte yer alarak önemli bir konumda bulunuyor.

İnşa Aşamasındaki Reaktörler

En fazla nükleer reaktör inşa eden ülke Çin olurken, 33 bin 904 megavat kapasiteye sahiptir. Bunu İran, Hindistan, Mısır ve Türkiye takip ediyor. Her biri 4 bin 800 megavat kapasiteye sahip reaktörler inşa ediliyor. İlgili verilere göre, inşaat halinde olan 69 reaktörden 30'u Çin'de, 7'si Hindistan'da, 6'sı İran'da ve 4'er reaktör Mısır ile Türkiye'de yer alıyor.

ABD’nin Nükleer Enerji Kapasitesi

Temmuz 2023 itibarıyla, Amerika Birleşik Devletleri nükleer enerji üretiminde lider olarak öne çıkıyor. Ülke, toplamda 102 bin 475 megavat kapasiteli 94 reaktör ile dünyada en yüksek nükleer enerji kapasitesine sahiptir.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 30 Haziran'da Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 4 reaktörün inşasına yönelik hedeflerini açıkladı.
"Bu yıl içerisinde ilk reaktörün testlerine başlamayı hedefliyoruz. 2028 yılına kadar 4 reaktörü devreye almayı planlıyoruz. Tam kapasite devreye alındığında, Türkiye elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayabilecek," şeklinde ifade etti.

Küresel Nükleer Enerji Dağılımı

Küresel nükleer enerji santralleri, elektrik ihtiyacının %10'unu karşılıyor. Nükleer santraller açısından Avrupa kıtası liderken, ABD ve Asya ardından geliyor. Son 5 yılda, küresel nükleer enerji kapasitesi düzenli bir artış göstermiştir. Bu yıl temmuz itibarıyla kaydedilen artış 10 bin 459 megavat olarak öne çıkıyor.

Doğu ve Batı Ülkeleri Karşılaştırması

Batı ülkeleri, nükleer enerjide kurulu güç açısından Doğu ülkelerinden daha fazla kapasiteye sahip. Batı'da toplamda 277 bin 638 megavat kapasiteli reaktörler aktifken, Doğu'da bu sayı yalnızca 118 bin 846 megavat.

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