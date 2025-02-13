Küresel Petrol Arzı Ocakta Günlük 950 Bin Varil Azaldı

Küresel Petrol Tedarikinde Düşüş

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin ocakta önceki aya göre günlük yaklaşık 950 bin varil azalarak 102 milyon 670 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Bu düşüş, piyasadaki önemli gelişmelere işaret ediyor.

OPEC ve OPEC+ Üretimine Etkisi

IEA'nın hazırladığı ocak ayı petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)’nin ham petrol arzı, geçen ay günlük yaklaşık 470 bin varil azalarak 26 milyon 960 bin varil seviyesine düştü. OPEC'in ham petrol dışındaki konvansiyonel olmayan kaynaklardan sağladığı üretim ise 5 milyon 630 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol arzı, geçen ay günlük 32 milyon 590 bin varil oldu.

OPEC dışı ülkelerde ise, günlük petrol üretimi yaklaşık 480 bin varil azalarak 70 milyon 80 bin varil seviyesine geriledi. Sonuç olarak, küresel petrol arzı günlük yaklaşık 950 bin varil azalarak 102 milyon 670 bin varil seviyesine düştü.

Üretim Kesintilerinin Nedeni

Söz konusu düşüşte, Kuzey Amerika'daki arzı olumsuz etkileyen mevsimsel soğuk hava koşulları ve Nijerya ile Libya’daki üretim kesintileri etkili oldu. OPEC+ grubunun toplam üretimi ise günlük yaklaşık 250 bin varil düşüşle 49 milyon 580 bin varil olarak kaydedilirken, OPEC+ dışı üretim günlük yaklaşık 690 bin varil azalarak 53 milyon 90 bin varil seviyesine geriledi.

Küresel Talepte Beklenti

IEA'ya göre, küresel petrol arzının bu yıl günlük yaklaşık 1 milyon 600 bin varil artarak 104 milyon 500 bin varil seviyesine ulaşması bekleniyor. Öngörülen artışın büyük çoğunluğunun, OPEC+ grubunun gönüllü kesintilerini sürdürmesi halinde OPEC+ dışı üreticilerden geleceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, küresel petrol talebinin bu yıl günlük 1 milyon 100 bin varil artışla 104 milyon varil seviyesine ulaşması bekleniyor. Geçen yıl küresel petrol talebi günlük 870 bin varil artmıştı. OECD ülkelerinde talebin günlük 45 milyon 700 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise günlük 58 milyon 300 bin varil olması öngörülüyor.

Özellikle Çin'in büyüme hızının son dönemdeki eğilimlerin altında kalmasına rağmen, bu yıl küresel petrol talebinde önemli bir rol oynaması bekleniyor. Hindistan ve Asya'daki diğer gelişen ekonomiler de talep artışına katkıda bulunacak.

OECD talebi ise geçen yılki mütevazı artışın ardından yeniden düşüşe geçeceği tahmin ediliyor.