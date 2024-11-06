Küresel Piyasalar ABD Başkanlık Seçim Sonuçlarına Odaklandı

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçları öncesi belirsizlikler sürerken, ilk sanal sonuçlar Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın önde olduğunu gösteriyor. Seçim sonuçları, yatırımcılar tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor.

Ekonomi Politikaları ve Varlık Fiyatları Üzerindeki Etkiler

Seçim sonuçlarına bağlı olarak, ABD'nin ekonomi politikalarında değişiklikler bekleniyor. Bu değişikliklerin varlık fiyatlarını etkilemesi öngörülüyor. Trump, başkanlık koltuğuna yeniden oturması halinde, Çin mallarına yeni tarifeler getirmek, vergi indirimleri sağlamak ve fosil yakıt üretimini artırmak istiyor. Diğer yandan, Demokrat aday Kamala Harris, orta sınıf Amerikalılar için maliyetleri ve vergileri azaltarak Joe Biden yönetiminin politikalarını sürdürmeyi planlıyor.

Kripto Para Piyasasındaki Yükseliş

İlk seçim sonuçlarının belirginleşmesiyle, kripto para birimlerinde kayda değer bir yükseliş gözlemlendi. Bitcoin'in fiyatı, 75 bin doları geçerek rekor tazeledi ve şu anki işlem fiyatı 74 bin 400 dolar seviyesine yükseldi.

Döviz ve Tahvil Piyasaları Üzerindeki Etkiler

Dolar endeksi, seçim sonuçları sonrası yüzde 1,1 artışla 104,7 seviyesine ulaştı. Ayrıca ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yaklaşık 15 baz puan artışla temmuz başından bu yana en yüksek seviyeye, yüzde 4,44'e yükseldi.

Fed’in Para Politikası Kararları

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların merakla beklediği bir diğer konu. Para piyasalarında, Fed'in politika faizini 25 baz puan düşürmesi bekleniyor. Analistler, toplantı sonrası yapılacak açıklamaların piyasa dinamikleri üzerinde etkili olabileceğini vurguluyor.

Piyasa Performansları ve Dış Gelişmeler

Dün, New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1,02, S&P 500 ise yüzde 1,23, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,43 yükseldi. Avrupa borsalarında ise karışık bir seyir izleniyor. İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının yarın açıklanacak olması da dikkat çekiyor.

Asya Pazarlarındaki Durum

Asya borsalarında da karışık bir tablo mevcut. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9, Çin'in Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2 artış gösterirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 düşüş yaşadı.

Yurt İçi Piyasalarda Durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, satıcılı bir seyrin ardından yüzde 0,52 değer kaybederek 8.618,57 puandan kapandı. Dolar/TL ise yüzde 0,1 düşerek 34,3085'ten kapanmışken, bugünkü işlemde 34,3280 seviyelerinde işlem görüyor.

Gözler Bugünkü Verilerde

Bugün yurt içinde veri akışı sakin olurken, yurt dışında ABD başkanlık seçimlerinin yanısıra Almanya'da fabrika siparişleri ve hizmet sektörüne ait PMI verileri takip edilecek. Analistler, BIST 100 endeksinde 8.600 ile 8.500 seviyelerinin destek, 8.800 ile 8.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirtiyor.