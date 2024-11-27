Küresel Piyasalar, ABD Büyüme Verisine Kilitlendi

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarından gelen ihtiyatlı duruşun sürmesi ve ekonomik verilere bağlı kademeli faiz indirimleri sinyalleri ile dikkat çekiyor. Bugün, ABD'deki büyüme verisi başta olmak üzere yoğun bir veri gündemi bekleniyor.

Dünyanın dört bir yanında artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz indirim adımlarına yönelik fiyatlamalar, yatırımcıların piyasalarda yön bulmasını zorlaştırıyor. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinin şekillenmesiyle siyasi belirsizlikler oldukça azalırken, Trump'ın politikalarıyla Fed'in enflasyon mücadelesinin yol haritası arasındaki olası uyumsuzluklar, tedirginliği artırıyor.

Dün açıklanan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanakları, para politikasında dikkatli bir yaklaşımın sürdürüleceğini ortaya koydu. Fed, gelecek dönemde faiz indirimlerinde acele etmeyeceği sinyalini vererek, veri merkezli karar almanın daha uygun olacağını düşündüğünü belirtti.

Tutanaklarda, yetkililerin enflasyonu düşürme çabalarında kaydedilen ilerlemelerin tersine gitmesi halinde faiz indirimlerine ara verilmesi ihtimalinin ele alındığı vurgulandı. Ayrıca, politika faizinin 25 baz puan düşürülerek %4,50-4,75 aralığına inmesi beklentileri dahilinde gerçekleşti.

ABD'de tüketici güven endeksi son iki yılın en yüksek seviyesinde olmasına rağmen, beklentileri karşılayamadı. Yeni konut alımlarının da 610 binle öngörüleri aşamadığı belirtiliyor. Para piyasalarında, Fed'in Aralık ayında politika faizini indirme ihtimali yeninden güç kazanırken, bu konuda %63 ihtimalle 25 baz puanlık bir indirim bekleniyor.

Diğer yandan, İsrail hükümeti Lübnan ile yapılacak ateşkes anlaşmasını onayladı. Başbakan Netanyahu, anlaşmanın süresinin belirtilen koşullara bağlı olacağını duyururken, eğer Hizbullah anlaşmayı ihlal ederse, İsrail’in Lübnan'ı vuracağı bilgisini iletti.

Emtia piyasasında ise, altının ons fiyatı hafta başındaki %3,3'lük düşüşün ardından biraz toparlanarak 2.642 dolara yükseldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,29 seviyesinde seyrediyor.

Kripto para piyasasında ise, seçim sonuçları sonrası yaşanan yükselişin ardından Bitcoin, 100 bin doların altında işlem görmeye devam ediyor ve son dört işlem gününde yaklaşık %10 değer kaybetti.

Bugün, piyasalarda dikkat çekecek veriler arasında Almanya'nın GfK tüketici güven endeksi, ABD büyüme verisi ve dayanıklı mal siparişleri bulunuyor. Yatırımcılar, BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 seviyelerini destek, 9.800 ve 9.900 seviyelerini ise direnç konumunda takip ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.