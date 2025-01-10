Küresel Piyasalar, ABD Tarım Dışı İstihdam Verisine Kilitlendi

Küresel Piyasalarda ABD'nin Tarım Dışı İstihdam Verisi Bekleniyor

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin atacağı adımların uluslararası ticaret üzerindeki olası etkilerine dair belirsizlikler devam ederken, gözler bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Enflasyon ve resesyon ikileminin varlığı sürerken, ABD Merkez Bankası (Fed)’nın para politikalarında temkinli olacağı yönündeki mesajlar, faiz indirimlerinin yakın zamanda olmayacağı endişelerini artırıyor.

Tarım Dışı İstihdamın Önemi

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinden alınacak sinyallerin, Fed’in gelecekteki adımlarına ilişkin ipuçları verebileceğini belirtmekte. Para piyasalarında bankanın yılın ilk faiz indirimini %65 ihtimalle mayıs ayında yapacağı öngörülüyor. Ancak, bu indirim gerçekleşmezse, haziran toplantısında indirim yapılması kesin gözüyle bakılıyor.

Fed Yetkililerinin Değerlendirmeleri

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, ABD ekonomisinin güçlü büyüme ve tam istihdam ile bezenmiş iş gücü piyasası sayesinde güçlü kalmaya devam ettiğini vurguladı. Ancak, çekirdek enflasyonun yüksek seyrini koruduğunu ve yukarı yönlü enflasyon risklerinin sürdüğünü dile getirdi.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ve Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid de, faiz oranlarının gelecekte kademeli bir şekilde ve verilere göre ayarlanacağının altını çizdi. Tüm bunların ışığında, dolar endeksi %0,1 artışla 109,3 seviyesine yükseldi.

Piyasalardaki Son Durum

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi %4,69 seviyelerinde işlem görmekte. Altın ons fiyatı, artan güvenli liman arayışlarıyla %0,1 değer kazanarak 2,673 dolara yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 76,9 dolardan işlem görüyor.

Dün New York borsasında Jimmy Carter’ın vefatı nedeniyle işlem yapılmadı. Avrupa borsaları, Almanya hariç genel olarak alış ağırlıklı bir seyir izlerken, bölge genelinde ABD’den gelen haber akışı yakından takip edilmeye devam ediyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Sarah Breeden, ülkedeki ekonomik aktivitenin yavaşladığına dikkat çekti. Sterlin/dolar paritesi, 1,2240 ile Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi test ettikten sonra 1,2300'e stabil hale geldi.

Asya Pazarında Negatif Seyir

Asya borsalarında, Çin ile Japonya ekonomilerindeki riskler etkisini sürdürürken, tarım dışı istihdam verisi öncesinde negatif bir seyir gözlemleniyor. Çin Merkez Bankası, tahvil alımlarını askıya alarak piyasa koşullarına bağlı olarak alımlara yeniden başlama zamanını belirleyeceği açıklamasında bulundu.

Japonya'da açıklanan verilere göre, hanehalkı harcamaları Kasım ayında yıllık %0,4 ile beklenenin altında bir düşüş gösterdi. Piyasalarda kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi %1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi %0,65 gerilerken, Güney Kore’de Kospi endeksi yatay bir seyir izledi.

Yurt içinde ise, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %1,11 artışla 10,000,72 puandan kapanarak, doları %0,1 artışla 35,3780 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

Bugün Takip Edilecek Veriler

Gün içinde, sanayi üretimi ve iş gücü istatistiklerinin yanı sıra ABD’de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, saatlik kazançlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri izlenecek. Analistler, BIST 100 endeksinde 10,100 ve 10,200 seviyelerinin direnç, 9,900 ve 9,800 puanın destek konumunda olduğunu ifade ediyor.