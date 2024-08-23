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Küresel Piyasalar Fed Başkanı'nın Açıklamalarına Kenetlendi

Küresel piyasalarda, Fed Başkanı'nın Jackson Hole'daki konuşması yatırımcıların odak noktası oldu.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 09:18
Küresel Piyasalar Fed Başkanı'nın Açıklamalarına Kenetlendi

Küresel Piyasaların Merkezinde Fed

Küresel piyasalar, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalara odaklanmış durumda.

Enflasyonla Mücadele ve Faiz İndirimleri

Dünya çapında enflasyonla mücadelenin sona yaklaşmasıyla birlikte, Fed'in önümüzdeki dönem izleyeceği yol haritası yatırımcıların dikkatini çekiyor. Para piyasalarında yapılan fiyatlamalar, Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceği yönünde tahminlerde bulunuyor.

Powell'ın açıklamaları sonrasında piyasalarda bir miktar volatilitenin artması bekleniyor.

Fed Yetkililerinden Açıklamalar

Dün, farklı Fed yetkilileri de faiz politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye indirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, iş gücü piyasasının biraz sakinleşmesinin olumlu etki yarattığını ifade etti.

Boston Fed Başkanı Susan Collins ise, enflasyonun %2'ye dönmesi için daha fazla güven sağlanmasının önemli olduğunu belirterek, faiz indirimine yönelik zamanlamanın uygun olabileceğini dile getirdi.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, verilerin beklenen şekilde gelmesi durumunda eylülde faiz indirimine sıcak baktığını belirtti.

Piyasalardaki Güncel Durum

Fed'in açıklamaları öncesinde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %3,85 seviyesinde, dolar endeksi ise 101,3 düzeyinde dengelenmiş durumda. Ayrıca, altının ons fiyatı 2.492 dolara, Brent petrolünün varil fiyatı da 76,6 dolara işlem görüyor.

Dün, Dow Jones endeksi %0,43, S&P 500 endeksi %0,89 ve Nasdaq endeksi %1,67 geriledi. Avrupa borsalarında ise yön arayışı devam ediyor. Almanya'daki İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 42,1, hizmet sektörü PMI ise 51,4 seviyesindeyken, Avro Bölgesi imalat sanayi PMI 45,6 olarak açıklandı.

Asya Piyasalarında Temkinli Bekleyiş

Asya borsalarında ise yatırımcıların Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları öncesinde temkinli hareket ettiği görülüyor. Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi, %2,8 ile beklentilerin üzerinde artış gösterirken, bu durum Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırımı konusunda daha fazla alan yarattığı düşünülüyor.

Kapanış itibarıyla, Nikkei 225 endeksi %0,5 yükselirken, Hang Seng ve Kospi endeksleri ise %0,1 geriledi.

Yerel Piyasalarda Gözler %0,17'lik Artışta

Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, %0,17 artışla 9.921,40 puandan günü tamamladı. Dolar/TL ise %0,1 artışla 33,9065 seviyesinde kapanırken, yeni güne 33,9800 seviyesinden başladı.

Takip Edilecek Veriler

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Jackson Hole'daki etkinlikte Powell’ın konuşması ve ABD'de yeni konut satışları verileri takip edilecek.

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