Küresel Piyasalar Fed Beklentileriyle Haftaya Pozitif Açtı

Küresel piyasalar, Fed'in beklenenden daha fazla gevşeyebileceği beklentisi ve zayıflayan istihdam verileriyle haftaya pozitif başladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 09:03
Küresel piyasalarda risk iştahı, ABD Merkez Bankası (Fed)'ın beklenenden daha fazla gevşeyebileceği öngörüsünün güçlenmesiyle artıyor. Yatırımcılar, ABD işgücü piyasasına ilişkin verileri ve gelecek enflasyon verilerini yakından takip ediyor.

ABD işgücü verileri ve Fed fiyatlamaları

Geçen hafta açıklanan istihdam verileri, iş gücü piyasasında soğumaya işaret etti. JOLTS açık iş sayısı Temmuz'da 7 milyon 181 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti ve Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Hafta boyunca takip edilen tarım dışı istihdam verisi Ağustos'ta 22 bin kişi artarak beklentilerin altında kalırken, işsizlik oranı %4,3 ile Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bu veriler sonrası para piyasalarında Eylül, Ekim ve Aralık ayları için üç faiz indirimi fiyatlanıyor; yıl içinde 75 baz puanlık indirim beklentisi ağırlık kazanmış durumda.

Analistler, bu hafta açıklanacak enflasyon verisinin piyasa fiyatlamaları açısından belirleyici olacağını vurguluyor.

Piyasa tepkileri: endeksler, altın ve tahviller

New York Borsası'nda Cuma günü S&P 500 -%0,32, Nasdaq -%0,03 ve Dow Jones -%0,48 geriledi; endeks vadeli kontratlar ise yeni haftaya pozitif başladı.

Faiz indirim beklentilerinden destek bulan ons altın rekor seviyeyi görerek 3.600 dolar'a kadar çıktı; yeni haftaya ise 3.584 dolardan başladı (-%0,1).

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi Cuma günü -%7 baz puan düşüşle %4,09 seviyesine geriledi; yeni haftada yaklaşık %4,10 civarında dengelendi. Dolar endeksi Cuma -%0,5 ile 97,8'den kapanırken, yeni haftaya 97,9'dan başladı.

Brent petrol varil fiyatı şu sıralarda %1 artışla 66,1 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Avrupa: savaş gelişmeleri ve piyasa tepkisi

Avrupa borsalarında Cuma günü satış baskısı belirgindi; bölge piyasaları Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar için hazırlıkların hızlandığını ve bu kapsamda ABD'ye heyet göndereceklerini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise ülkesine binlerce yabancı askerin konuşlandırılmasına ilişkin Avrupa ortaklarıyla görüşmeler yürüttüğünü bildirdi.

Cuma kapanışında Avrupa endekslerinde FTSE 100 -%0,09, FTSE MIB 30 -%0,91, DAX 40 -%0,73 ve CAC 40 -%0,31 değer kaydetti. Endeks vadeli kontratlar ise haftaya pozitif başladı.

Asya piyasaları ve bölgesel veriler

Asya'da politik risklere rağmen Fed'in indirim beklentileri ve bölgedeki veri akışı piyasaların yönünü etkiledi. Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Temmuz'daki seçim sonuçlarını gerekçe göstererek Başbakanlık ve Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanlığı görevlerinden istifa edeceğini açıkladı.

Bu haber bölgesel politika riskini artırırken, Japonya'da bugün açıklanan büyüme verisinin beklentileri aşması ve zayıflayan yenin desteğiyle piyasalarda pozitif bir seyir izlendi.

Çin'de dış ticaret dengesi 102,3 milyar dolar fazla vererek öngörülerin üzerinde gerçekleşti. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 +%1,5, Çin'de Şanghay bileşik +%0,2, Hong Kong'da Hang Seng +%0,4 ve Güney Kore'de Kospi +%0,1 artıda seyrediyordu.

Türkiye: Borsa İstanbul ve Orta Vadeli Program

Borsa İstanbul Cuma günü satış ağırlıklı seyretti; BIST 100 endeksi günü -%0,92 ile 10.729,49 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontratı ise akşam seansında normal seans kapanışına göre -%0,1 geriledi.

Türkiye ekonomisinin üç yıllık hedef ve politikalarını içeren Orta Vadeli Program (OVP)'ın onayına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. OVP ile temel büyüklükler şöyle belirlendi: bu yıl büyüme gerçekleşme tahmini %3,3; 2026 için %3,8, 2027 için %4,3, 2028 için %5 büyüme hedefleniyor.

Enflasyon tahmini bu yıl sonu için %28,5 olarak belirtilirken, enflasyon hedefleri gelecek yıl için %16, 2027 için %9 ve 2028 için %8 olarak ilan edildi.

Dolar/TL, Cuma günü %0,2 yükselişle 41,2390'dan kapanmış; bankalararası piyasada açılışta 41,2630 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yurt içi piyasalarda finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını, yurt dışında ise Almanya sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesi Sentix yatırımcı güven endeksini takip edeceklerini; teknik olarak BIST 100'de 10.700 ve 10.600 puanın destek, 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç olarak izleneceğini belirtiyor.

Bugün takip edilecek veriler

09:00 Almanya, Temmuz ayı sanayi üretimi

09:00 Almanya, Temmuz ayı dış ticaret dengesi

10:00 Türkiye, Eylül ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları

11:30 Avro Bölgesi, Eylül ayı Sentix yatırımcı güven endeksi

