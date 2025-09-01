Küresel Piyasalar Karışık Başladı — Fed, Enflasyon ve Altın Öne Çıktı

Küresel piyasalar karışık başladı: Fed ve enflasyon endişeleri önde

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan ekonomik veriler ve Fed'in izleyeceği yol haritasına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle haftaya karışık bir görünümle başladı. ABD yönetiminin uyguladığı gümrük tarifelerinin enflasyon üzerindeki etkileri sürerken, cuma günü açıklanan veriler fiyat artışlarına dair endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

ABD verileri ve Fed

Kişisel tüketim harcamaları temmuzda yüzde 0,5 ile beklentilere paralel artış kaydetti. Fed'in enflasyon göstergesi olarak izlediği, gıda ve enerji kalemlerinin dışlandığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi.

Çekirdek PCE yıllık bazda yüzde 2,9 ile son 5 ayın en hızlı artışını gösterdi ve söz konusu veri beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Analistler, verilerin enflasyonun hala yüksek seyrettiğine işaret ettiğini ve çekirdek PCE'deki beklenenden yüksek gerçekleşmenin enflasyona yönelik yukarı yönlü riskleri desteklediğini belirtti.

ABD'de mal ticareti açığı temmuzda aylık bazda yüzde 22,1 artışla 103,6 milyar dolar oldu ve 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise ağustosta aşağı yönlü revizyonla 58,2 seviyesinde gerçekleşti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından izleniyor. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, iş gücü piyasasında yavaşlama belirtileri olduğunu ve tarifelerin enflasyonu yukarı çekse de tarife kaynaklı fiyat artışlarının bir defaya mahsus olacağını söyledi. Para piyasalarında ise Fed'in eylül ayında faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 88 olarak fiyatlanırken, Bankanın yıl sonuna kadar toplamda iki seferde 50 baz puan indirim yapacağı öngörülüyor.

Lisa Cook davası

Geçen hafta ABD Başkanı Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevden alındığını duyurmuştu. Cook'un, Trump'ın görevden alma girişimine karşı açtığı davanın ilk duruşmasında, görevden alınmasının geçici olarak durdurulması talebine ilişkin karar çıkmadı. Ayrıca ABD Federal Konut Finansmanı Ajansı Direktörü Bill Pulte, Cook hakkında görev süresince mülkleri hakkında yanlış beyanda bulunduğunu öne sürerek yeni bir suç duyurusunda bulundu.

Ons altın ve emtia piyasaları

Altın, ABD'de parasal gevşeme beklentileriyle destek bularak cuma günü yüzde 0,9 yükselişle 3.448 dolar seviyesinden tamamladı. Ons altın son 5 işlem gününde yükselişini sürdürdü ve şu sıralarda yüzde 1 primle 3.480 dolardan işlem görüyor. Gümüşün ons fiyatı ise 40,54 dolar ile Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyelerini test etti.

ABD tahvil piyasasında uzun vadeli tahvillerde satış ağırlıklı seyir izlenirken, 10 yıllık tahvil faizi cuma günü yüzde 4,23 seviyesine çıktı. Dolar endeksi cuma günü yüzde 0,1 azalışla 97,8 seviyesinden haftayı tamamladı; şu sıralarda ise yüzde 0,1 altında 97,7'de bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,4 düşüşle 67,1 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dolar endeksindeki zayıflamanın altının fiyatlamalarında etkili olduğunu ve zayıf doların altının alternatif maliyetini yükselttiğini kaydetti.

ABD borsaları

New York Borsası'nda cuma günü S&P 500 endeksi yüzde 0,64, Nasdaq endeksi yüzde 1,15 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti. Endeks vadeli kontratlar yeni haftaya negatif başladı. New York borsasında bugün ABD'deki İşçi Bayramı dolayısıyla işlemler gerçekleşmeyecek.

Avrupa'da imalat aktivitesi ve jeopolitik

Avrupa borsalarında cuma günü negatif bir seyir görülürken, bölge genelinde bugün açıklanacak imalat sanayi PMI verileri yatırımcıların odağında olacak. Bölgede devam eden imalat sanayi aktivitesindeki düşüş, ekonomik gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.

Jeopolitik tarafta Rusya-Ukrayna Savaşı temel gündem maddesini koruyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, çatışmanın uzun süre devam edebileceği konusunda şüpheleri olduğunu ve Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik bir atılım sağlanmasının zor olabileceğini belirtti.

Cuma günü Avrupa'da FTSE 100 yüzde 0,32, FTSE MIB 30 yüzde 0,59, CAC 40 yüzde 0,76 ve DAX 40 yüzde 0,57 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

Asya borsaları ve teknoloji sektörü

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir yaşanırken, teknoloji ve yarı iletken hisselerindeki düşüş dikkat çekti. Cuma günü ABD endekslerindeki teknoloji ve yarı iletken sektöründeki düşüş bölge endekslerine de yansıdı; buna karşın Çin ve Hong Kong endeksleri pozitif ayrıştı.

Japonya'da yarı iletken endüstrisine ilişkin hisselerde öne çıkan hareketler şöyle: Advantest hisseleri yüzde 8,3, Furukawa Electric yüzde 6,3, Lasertec yüzde 3,1, Tokyo Electron yüzde 2,6, Renesas Electronics yüzde 2,9 ve Fujikura yüzde 2,9 düşüş kaydetti. Güney Kore'de de yarı iletken ve teknoloji hisselerinde satış öne çıktı; örneğin Jahwa Electron yüzde 7,1, SK Hynix yüzde 5,2, Hanmi Semiconductor yüzde 6,2 geriledi.

Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da ağustos ayı imalat sanayi PMI 49,7 ile zayıflamaya işaret ederken, Çin'de ağustos ayı Caixin imalat sanayi PMI 50,5 ile beklentileri geride bıraktı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,6, Güney Kore'de KOSPI yüzde 1,5 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 yükseldi.

Yurt içinde büyüme verisi ve Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da cuma günü satış ağırlıklı seyirle BIST 100 endeksi yüzde 0,71 düşüşle 11.288,05 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 geriledi.

Yeni işlem gününde ikinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verileri takip edilecek. AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,87 büyüdüğünü öngörüyor; beklentiler yüzde 2,20 ile yüzde 5 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin 2025 yılına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,18 oldu.

Borsa İstanbul Grubu bazı düzenlemelere gitti: BIST 100 Endeksi'nin gün içinde önceki gün kapanışına göre ilk aşamada yüzde 5, ikinci aşamada yüzde 7 veya daha fazla düşmesi durumunda devreye giren Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi (EBDKS) uygulaması tek aşamalı olarak uygulanmaya başlayacak ve endeks değerinin yüzde 6 veya daha fazla gerilemesi halinde devreye girecek. EBDKS kapsamında emir girişlerine ve işlemlere ara verilen süre 10 dakika kısaltıldı; açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulamasında esas alınan BIST 100 Endeksi düşüş değeri yüzde 3'ten yüzde 2'ye çekildi.

Ayrıca Borsa İstanbul Grubu, borsada takas tarihinin T+1 olarak kısaltılmasına yönelik 5 Ocak 2026 itibarıyla uçtan uca testlerin yapılabilmesi için gerekli ortamların faaliyete geçirileceğini bildirdi.

Dolar/TL cuma günü yüzde 0,2 artışla 41,1030'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,1450'den işlem görüyor. Analistler, yurt içinde büyüme verisi ve dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100'ün destek, 11.300 ve 11.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bugünün veri takvimi

10.00 Türkiye, 2. çeyrek yıllık Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

10.00 Türkiye, 2024 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

10.00 Türkiye, ağustos ayı İSO İmalat Sanayi PMI

10.55 Almanya, ağustos ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, ağustos ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı işsizlik oranı

Not: ABD'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.