Küresel Piyasalar Karışık: Fed İndirim Beklentileri ve Ons Altın Rekoru

Küresel piyasalarda temkinli seyir: Fed beklentileri öne çıktı

Küresel piyasalarda yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) kaynaklı faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle temkinli bir duruş sergiliyor. Bu hafta açıklanacak ABD istihdam verileri piyasaların odağında bulunuyor.

Fed beklentileri ve para piyasaları

Enflasyonla mücadele süreci devam ederken, piyasalar Fed’in bu ay gevşemeye başlayacağı beklentisini fiyatlamaya başladı. Para piyasalarında bankanın 17 Eylül toplantısında 25 baz puan indirime gitme olasılığı yüzde 90 seviyesinde değerlendiriliyor. Yıl sonuna kadar ise bankanın toplamda iki defa 25'er baz puan indirim yapacağı, ikinci indirimin ise aralık ayında gerçekleşmesinin öne çıktığı öngörülüyor.

Hükümetten Fed eleştirileri

ABD tarafında hükümet yetkililerinin Fed eleştirileri sürüyor. Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed'in bağımsız olduğunu ve öyle kalması gerektiğini vurgulayarak bankanın birçok hata yaptığını belirtti. Ayrıca, piyasaların Trump yönetiminin eylemlerinden rahatsız olduğu fikrini reddetti.

Trump'ın Hindistan açıklaması

Tarife gündeminde, Trump Hindistan'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Hindistan'ın petrol ve askeri ürünlerinin çoğunu Rusya'dan, çok azını ABD'den aldığını kaydederek, Hindistan'ın tarifeleri sıfıra indirmeyi teklif ettiğini ancak artık bunun çok geç olduğunu ifade etti.

Ons altın ve emtia hareketleri

Fed'de parasal gevşeme beklentilerinin güçlenmesi, kıymetli metallerde yükselişi destekliyor. Ons altın son olarak 3 bin 508,92 dolar ile rekorunu güncellerken, şu sıralarda yüzde 0,6 değer kazancıyla 3 bin 496 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gümüşün ons fiyatı da yükselişini dördüncü işlem gününe taşıyarak 40,82 dolar ile Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Tahvil ve döviz piyasaları

Bu gelişmelerle ABD uzun vadeli tahvillerde satış ağırlıklı seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sırada 2 baz puan artışla yüzde 4,25'te dengelendi. Dolar endeksi ise 5 işlem gününü süren düşüşün ardından şu sıralarda yüzde 0,2 yükselişle 97,9 seviyesinde bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 yükselişle 68,3 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa'da enflasyon ve PMI verileri

Avrupa borsalarında dün genel olarak pozitif seyir öne çıkarken, yatırımcılar bugün açıklanacak Avro Bölgesi ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi verisine odaklandı. Bölgedeki enflasyonla mücadele sürerken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) bu yıl üç temel politika faizinde toplam 300 baz puan indirime gitmişti. Ayrıca, Avro Bölgesi imalat sanayi PMI ağustosta 50,7 puanla büyüme eşik seviyesini geçti.

Asya piyasaları ve BOJ mesajı

Asya borsalarında Güney Kore hariç negatif bir seyir gözleniyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, merkez bankasının faiz artışlarına devam etmesi gerektiğini belirtti. Himino, küresel ekonomik belirsizliğin yüksek olduğunu ve Japonya'nın ABD ile yaptığı ticaret anlaşmasının bu belirsizliği azalttığını ifade etti.

Bölgedeki veri akışının sakin olmasıyla Çin ve Hong Kong piyasalarında kar satışları ve düzeltmeler izlendi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik yüzde 1,1 ve Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0,7 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi yüzde 0,8 prim yaptı.

Türkiye: Büyüme ve Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün satış ağırlıklı seyrini sürdürerek günü yüzde 0,07 düşüşle 11.279,95 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontrat ise akşam seansta normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 yükseldi. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme kaydetti; bu veri piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Dolar/TL dün yatay seyirle 41,1150'den kapanırken, bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,1490'dan işlem görüyor. Analistler, yurtiçi veri gündeminin sakin olduğunu, yurtdışında ise Avro Bölgesi enflasyonu ve ABD imalat PMI verilerinin takip edileceğini; teknik olarak BIST 100'de 11.200 ve 11.100'ün destek, 11.300 ve 11.400'ün direnç konumunda olduğunu belirtiyor.

Bugün takip edilecek veriler

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi

16.45 ABD, ağustos ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, ağustos ayı ISM imalat sanayi PMI

17.00 ABD, temmuz ayı inşaat harcamaları