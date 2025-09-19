Küresel Piyasalar Karışık Seyir: Fed Faiz İndirimi ve Piyasa Tepkileri

Küresel Piyasalar Genel Görünümü

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi sonrası yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir izleniyor. Fed'in beklentiler doğrultusunda faizleri indirmesi ve ilerleyen dönemde de indirimlere devam edeceğinin sinyalini vermesi risk iştahını artırdı.

Borsaların son dönemde rekor seviyeleri test etmesi, yatırımcılar arasında aşırı yükselişlerin ardından satış baskısı oluşabileceği endişelerini beraberinde getiriyor. Bugün yatırımcıların gündeminde ise Başkan Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında beklenen görüşme bulunuyor; görüşme sonrası yapılacak açıklamalar yakından takip edilecek.

Ayrıca, ABD ile Birleşik Krallık arasında bilim ve teknoloji alanında stratejik işbirliğini güçlendirmek amacıyla Teknoloji Refahı Anlaşmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Beyaz Saray açıklamasına göre muhtıra, yapay zeka, sivil nükleer enerji, füzyon ve kuantum teknolojileri gibi alanlarda karşılıklı işbirliğini hedefliyor.

ABD Piyasaları

Başkan Trump, Yüksek Mahkeme'den, Fed Üyesi Lisa Cook'u görevden almasını engelleyen alt mahkeme kararının uygulanmasını durdurmasını talep etti. Bu gelişmelerle birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 4,12 seviyesinin üzerine çıkarken, dolar endeksi yatay seyirle 97,4 seviyesinden işlem görüyor.

Altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 3.653 dolar'dan, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 azalışla 66,9 dolar'dan işlem görüyor.

New York Borsası ve MakroVeriler

New York borsası Fed'in kararının ardından yükselişle kapandı. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Eylül ile biten haftada 231 bine inerek beklentilerin altında gerçekleşti. Piyasa beklentisi bu dönemde 241 bin yönündeydi. Önceki haftanın verisi ise 263 binden 264 bine revize edildi.

4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 750 azalarak 240 bine geriledi. Devam eden başvurular 6 Eylül ile biten haftada 7 bin düşüşle 1 milyon 920 bin seviyesine indi. Analistler, başvurulardaki düşüşün ekonomik aktiviteye yönelik endişeleri azalttığını belirtiyor.

Kurumsal Haberler

ABD'li çip üreticisi Nvidia, Intel ile veri merkezi ve bilgisayar ürünlerini birlikte geliştirmeye yönelik işbirliği kapsamında şirkete 5 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Haber sonrası Nvidia hisseleri yüzde 3,5, Intel hisseleri yüzde 22,8 yükseldi. CrowdStrike hisseleri ise gelir beklentilerini aşmasının ardından yüzde 12,8 değer kazandı.

Bunlarla birlikte Dow Jones yüzde 0,27, S&P 500 yüzde 0,48 ve Nasdaq yüzde 0,94 prim yaptı. Endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı.

Avrupa Piyasaları

Avrupa borsalarında Fed'in faiz indirimi sonrası artan risk iştahıyla pozitif bir seyir gözlendi. İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini beklentilere uygun olarak yüzde 4'te sabit bıraktı. Kuruldan 7 üyeden 5'i faizi yüzde 4'te sabit tutma, 2 üye ise 25 baz puan indirerek yüzde 3,75'e düşürme yönünde oy kullandı.

Analistler, enflasyon baskılarının devam etmesinin BoE'nin sonraki faiz indirim beklentilerini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de birliğin ticaret ağını yeni ortaklıklarla genişleteceğini, Hindistan ile yıl sonuna kadar ticaret anlaşması yapmak istediklerini söyledi.

Gün sonunda FTSE 100 yüzde 0,21, DAX 40 yüzde 1,35, CAC 40 yüzde 0,87 ve FTSE MIB 30 yüzde 0,84 değer kazandı. Avrupa endeks vadeli kontratları ise güne karışık başladı.

Asya Piyasaları

Asya borsalarında Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 0,5'te sabit bırakması sonrası karışık bir görünüm oluştu. Karar 7'ye karşı 2 oyla alınırken 2 üye faiz artırımından yana oy kullandı. BoJ, piyasaya yılda 330 milyar yenlik borsa yatırım fonu (ETF) satacağını açıkladı.

Bugün açıklanan veriler Japonya'da enflasyonun yavaşladığını gösterdi: Ağustos ayında TÜFE yıllık yüzde 2,7, çekirdek enflasyon yıllık yüzde 2,7 oldu; temmuzda ise her iki kalem yıllık yüzde 3,1 artış göstermişti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi yüzde 0,6 değer kaybederken; Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0,2 yükseldi. Dolar/yen paritesi yüzde 0,3 azalışla 147,5 seviyesinde.

Borsa İstanbul ve SPK Kararları

Borsa İstanbul'da dün satış ağırlıklı seyirle BIST 100 endeksi günü yüzde 1,05 kayıpla 11.048,11 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,03 geriledi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 12 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu, 2 şirketin tahsisli sermaye artırımı başvurusunu ve 4 şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 41,2924'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada açılışta önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 41,3944'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu verisinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'nin açıklamalarının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100'de 10.900 ve 10.800 seviyeleri destek; 11.200 ve 11.300 puanlar ise direnç konumunda.

Gün İçinde Takip Edilecek Veri

10:00 Türkiye - Temmuz ayı uluslararası yatırım pozisyonu.