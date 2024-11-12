Küresel Piyasalar Karışık Seyir İzliyor, Enflasyon Verisi Bekleniyor

Küresel Piyasalar Karışık Seyir İzliyor

Küresel piyasalarda, Donald Trump'ın ABD başkanlığına seçilmesiyle birlikte izlenecek politikalar üzerine endişeler ve yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesinde karışık bir seyir gözlemleniyor. Kripto para piyasası gibi riskli varlıklara yönelik ılımlı yaklaşımlar, senatoya girecek yeni isimlerle birlikte risk iştahını artırma potansiyeline sahip. Bununla birlikte, Fed'in aralık ayındaki toplantısında sıkı para politikasında gevşeme kararı alıp almayacağı da yatırımcıların takip ettiği bir diğer önemli konu.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Konuşması Bekleniyor

Kasım ayı toplantısında veri merkezli karar alacaklarını yineleyen Fed Başkanı Jerome Powell'ın, perşembe günü yapacağı konuşma, Bankanın gelecek dönem para politikasına ilişkin önemli ipuçları sunabilir. Bu durumun varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırması bekleniyor. Analistler, Trump'ın başkanlık sürecinin piyasalardaki fiyatlamaları zorlaştırdığını belirtirken, Fed'in sıkı para politikası karşısında Trump'ın olası politikalarının ekonomik sonuçlarına dair belirsizliklere dikkat çekiyor.

Yatırımcıların Gündeminde Para Politikası Riskleri Var

Fed yönetimi ile Trump arasında olası bir anlaşmazlığın yaratacağı riskler, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, gelecek ay %65 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapılacağı yönünde şekilleniyor. Gelecek yıl yapılacak faiz indirimlerine dair sinyallerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kurumsal Tarafta Hisse Senedi Yükselişi Sürüyor

Kurumsal alanda, Trump'ın destekçilerinden Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın hisseleri %8,9 yükselerek, piyasa değerini 1 trilyon doların üzerine taşıdı. Ayrıca, ABD'nin önde gelen bankaları da değer kazanmaya devam ediyor. JPMorgan Chase hisseleri %1, Goldman Sachs %2,2, Bank of America %2,1 ve Citigroup hisseleri %1,7 değer artışı gösterdi.

Etkili Başka Veriler ve Ekonomik Gelişmeler

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,32 seviyesine yükselirken, dolar endeksi seçim sonuçlarının ardından 105,6 seviyesine ulaşarak yükselişini sürdürüyor. Altın ons fiyatı 2,605 dolardan işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı %0,6 değer kaybıyla 71,6 dolara düştü. Avrupa borsalarında ise Almanya'da açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi merakla bekleniyor.

Asya Piyasalarında Mixed Seyir Devam Ediyor

Asya piyasalarında Çin'in Trump'ın başkanlığı süresince daha yüksek tarifelerle karşılaşacağı endişesi, risk iştahını olumsuz etkiliyor. Ayrıca, Japonya Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı sonrası yayımladığı raporda şiddetli bir toparlanma bekleniyor. Nikkei 225 endeksi %1, Güney Kore'de Kospi %1,6, Hong Kong'da Hang Seng %2,6 ve Şanghay bileşik endeksi %0,7 değer kaybetti.

Türkiye Piyasalarında Cari İşlemler Beklentisi

Dün Borsa İstanbul'da alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü %1 değer kazanarak 9,276.78 puandan kapandı. Yabancı piyasalarda açıklanacak cari işlemler dengesi ve perakende satışlar verileri dikkatle izlenecek. Dolar/TL ise dün %0,1 düşüşle 34,3370'ten kapanırken, bugün %0,1 artışla 34,3610 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasaların Gözleri Üzerinde Olan Veriler

Piyasalarda izlenecek önemli veriler arasında:

10.00 Almanya, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi

10.00 İngiltere, eylül ayı işsizlik oranı

10.00 Türkiye, eylül ayı cari işlemler dengesi

10.00 Türkiye, eylül ayı perakende satışlar

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.