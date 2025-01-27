Küresel Piyasalar Karışık Seyirle Haftaya Başladı

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland ile ilgili söylemleri ve ABD'nin ticaret ortaklarına yönelik yeni gümrük vergisi uygulama olasılığı ile haftaya karışık bir seyirle başlandı. Yatırımcıların gözleri bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından açıklanacak faiz kararlarında.

Tarife Belirsizlikleri Sürüyor

Trump'ın ticaret tarife söylemlerinin etkileri ve yeni yönetimin dış politikadaki yaklaşımları yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Analistler, tarifelerin küresel bir ticaret savaşını tetikleyebileceği ve enflasyonist baskıları artırabileceğinden endişe duyuyor. Bu durum, Fed'in çarşamba günü bir araya geleceği para politikası toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasına rağmen, gevşeme konusunda daha temkinli olabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Trump'tan Açıklamalar

Geçtiğimiz gün, Trump, başkanlık uçağı Air Force One üzerinde yaptığı açıklamalarda, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olma isteğine karşılık olarak, “Kanada, yıllardır ABD'den istifade ediyor ve buna izin vermeyeceğiz.” dedi. Ayrıca, Grönland'ı satın almak isteğini yineleyerek, “Grönland'ı alabileceğimize inanıyorum çünkü bu, dünyanın özgürlüğüyle ilgili.” şeklinde konuştu.

Ekonomik Veriler ve Piyasa Tepkileri

Son açıklanan verilere göre, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ocakta 71,1 olarak belirlendi. Tüketici güveni, işsizlik ve olası tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerine ilişkin endişelerle altı ayın ardından düşüş kaydetti. İmalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 50,1 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Piyasalarda Genel Durum

Piyasalardaki diğer gelişmeler arasında, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,59 seviyesine ulaşırken, dolar endeksi yüzde 0,3 artışla 107,8 seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatları ise önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 2,754 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalarda satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, New York Borsası'nda S&P 500 endeksi yüzde 0,29, Dow Jones yüzde 0,32 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti.

Asya Borsalarında ise Japonya dışındaki endeksler pozitif seyrederken, Çin Merkez Bankası tarafından piyasaya enjekte edilen likiditenin etkileri izleniyor. Öte yandan, Ziraat Bankası Türkiye borsa endeksi BIST 100, cuma gününü yüzde 0,08 düşüşle 10.104,85 puandan kapattı.

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