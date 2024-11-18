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Küresel Piyasalar Karışık Seyirle Haftaya Başladı: Fed ve Jeopolitik Riskler Etkili Oluyor

Küresel piyasalar, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve artan jeopolitik risklerle karışık bir seyir izleyerek yeni haftaya başladı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 08:45
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 08:45
Küresel Piyasalar Karışık Seyirle Haftaya Başladı: Fed ve Jeopolitik Riskler Etkili Oluyor

Küresel Piyasalar Karışık Seyirle Haftaya Başladı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerinde aceleci olmayacaklarını belirtmesi ve artan jeopolitik riskler nedeniyle haftaya karışık bir seyirle giriş yaptı.

Fed’in Para Politikası Üzerindeki Tartışmalar

ABD'de yeni Başkan Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların Fed'in para politikası üzerindeki etkilerine dair soru işaretleri devam ederken, geçen hafta açıklanan enflasyon verileri yatırımcıları temkinli hale getirdi.

Geçen hafta açıklanan enflasyon verileri beklentilere paralel gelmesine rağmen, alt kalemlerden gelen sinyaller risk iştahını azaltıyor. Ülkede perakende satışlar ise yüzde 0,4 artış göstererek öngörüleri geride bıraktı.

Piyasalardaki Muhtemel Faiz İndirimleri

Piyasalarda bu gelişmelerin ardından, Fed'in gelecek ay faiz indirimlerine devam etmeyebileceğine yönelik tahminler öne çıkıyor. Bankanın faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 65 olarak tahmin edilirken, sabit tutma ihtimali ise yüzde 35 olarak nitelendiriliyor.

Trump'ın yüksek gümrük tarifeleri ve vergi indirimleri vaadi, enflasyonist baskılar oluşturma potansiyeline sahip. Ayrıca, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı silahların kullanım izni vermesi de risk algısını artırdı.

Fed Yetkililerinin Açıklamaları

Fed yetkilileri, piyasaların yönünü belirleyen açıklamalar yapmayı sürdürüyor. Boston Fed Başkanı Susan Collins, aralıkta faiz indirimi seçeneğinin masada olduğunu duyurdu. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun hedefe düşmesi halinde mevcut seviyelerden daha düşük faiz öngördüğünü belirtirken, Richmond Fed Başkanı Tom Barkin da enflasyonun gelecek yıl gerilemesini beklediğini ifade etti.

Gelişen Piyasalar ve Avrupa Borsaları

Geçtiğimiz hafta, New York Borsası'nda S&P 500 endeksi yüzde 1,32, Dow Jones endeksi yüzde 0,7 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,25 değer kaybetti. Avrupa borsalarında ise olumsuz haber akışıyla birlikte endeksler negatif bir performans sergiledi.

Analistler, Trump'ın Avrupa ve Çin'e yönelik gümrük tarifelerinde artırıma gideceği yönündeki açıklamaların risk algısını artırdığına dikkat çekiyor.

Asya Piyasalarındaki Durum

Asya borsalarında ise, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Joe Biden ile görüşmesi sonrasında Japonya hariç pozitif bir seyir gözlemlendi. Çin'in büyüme tahminleri ise kısıtlamalarla birlikte kötüleşti.

Yerli Piyasalar

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,33 değer kaybıyla 9.389,62 puandan kapattı. Dolar/TL ise yüzde 0,8 artış göstererek 34,6000'dan sona erdi.

Bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi verileri takip edilirken, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verileri izlenecek.

Bugün Takip Edilecek Veriler

  • 10.00 Türkiye, eylül ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri
  • 10.00 Türkiye, ekim ayı konut fiyat endeksi
  • 13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı dış ticaret dengesi

Analistler, BIST 100 endeksi için 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek, 9.430 ve 9.650 puanın ise direnç konumunda olduğunu belirtiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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