Küresel Piyasalar Pozitif: Fed Beklentileri ve Teknoloji Hisseleri Rallisi

Küresel piyasalar Fed beklentileri ve teknoloji hisseleriyle pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) kaynaklı faiz indirim iyimserlikleri ve teknoloji hisselerindeki yükselişin etkisiyle pozitif bir görünüm sergiliyor. Yatırımcıların odağında ise ABD'de bütçe görüşmeleri ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları bulunuyor.

ABD bütçe görüşmeleri ve istihdam verileri

Senato'da dün yapılan oylamada Cumhuriyetçiler ve Demokratlar'ın geçici bütçe tasarıları yine Senato'dan geçmedi. Federal hükümetin bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapalı kalmaya devam etmesi, başta istihdam verileri olmak üzere Fed'in faiz indirim sürecine ilişkin piyasaların fiyatlamasını etkileyebilecek verilerin açıklanmasını erteliyor. Buna karşın istihdam piyasasında yavaşlamanın artacağı öngörüleri, Fed'in faiz indirim beklentilerinin güçlü kalmasında etkili oluyor.

Faiz indirimi beklentileri

Para piyasalarında Fed'in 29 Ekim'de 25 baz puan faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bankanın aralık ayındaki toplantısında da yüzde 78 ihtimalle 25 baz puan indirime gidileceği öngörülüyor. Bugün Washington'da Community Bank Konferansı'nda Powell'ın önceden kaydedilmiş video açıklamaları piyasaların yakından takip ettiği bir diğer unsur.

Fed tutanakları ve politika beklentileri

Dün açıklanan Fed tutanakları, yılın geri kalanında daha fazla politika gevşemesine gidilebileceğine işaret etti. Tutanaklara göre neredeyse tüm yetkililer eylül toplantısında 25 baz puan düşürülmesini destekledi ve yetkililerin çoğu bu yılın geri kalanında politikanın daha da gevşetilmesinin uygun olacağını değerlendirdi.

Teknoloji hisseleri ve yapay zeka anlaşmaları

Hafta başından bu yana teknoloji şirketlerinden gelen anlaşma haberleri ve yapay zekaya yönelik artan iyimserlik risk iştahını canlı tutuyor. Bu hafta OpenAI ile AMD arasında yapay zeka altyapısı için stratejik ortaklık duyurulurken, IBM'in Anthropic ile ortaklık açıklaması da piyasada olumlu yankı buldu. Yapay zekanın eğitimi ve kullanımında artan çip talebi, yarı iletken ve yüksek teknoloji ürünlerine ilişkin beklentileri güçlendirdi.

Bu gelişmelerle ABD'li yarı iletken şirketlerinin hisselerinde güçlü yükselişler görüldü: AMD yüzde 11,4, Micron Technology yüzde 5,8, Broadcom yüzde 2,7, Texas Instruments yüzde 2,6, Nvidia yüzde 2,2 ve Qualcomm yüzde 1,4 arttı.

Endeksler ve emtia hareketleri

New York borsasında yarı iletken ve teknoloji hisselerindeki artışla Nasdaq ve S&P 500 endeksleri rekor seviyeleri tazeledi. Nasdaq yüzde 1,12, S&P 500 yüzde 0,58 yükselirken Dow Jones yatay seyretti. ABD endeks vadeli kontratları güne hafif satıcılı başladı.

Ons altın, merkez bankalarının alımları, jeopolitik riskler ve Fed iyimserliğinden destek bularak rekor kırdı; dün 4.059,29 dolar seviyesini gördü. Ons altın, önceki kapanışta yüzde 1,4 yükselişle 4.042 dolardan kapanmış, yeni işlem gününde yüzde 0,2 düşüşle 4.035 dolardan işlem görüyor.

ABD tahvil piyasasında uzun vadeli tahvillerde alıcılı seyir öne çıktı; 10 yıllık ABD tahvilinin faizi yüzde 4,12 seviyesine geriledi. Dolar endeksi dün yüzde 0,1 yükselişle 98,8'den kapanmasının ardından yeni günde yüzde 0,1 azalışla 98,7 seviyesinde seyrediyor. Enerji cephesinde Brent petrol, dört günlük yükseliş serisinin ardından yeni işlem gününde yüzde 0,5 düşüşle 66,2 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa'da savunma programı ve çelik koruma adımları

Avrupa borsalarında pozitif seyir göze çarptı. AB ülkeleri, 800 milyar avroluk savunma harcaması hedefini içeren "Avrupa'yı yeniden silahlandırma" programını onayladı. Ayrıca AB'nin çelik sektörünü korumaya yönelik ithalat kotalarını azaltma ve gümrük vergilerini yükseltme planlarına ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) ise bu planlara enflasyonist etkiler nedeniyle tepki gösterdi.

Söz konusu gelişmeler savunma sanayi ve çelik üreticilerinin hisselerinde artış getirdi: Rheinmetall yüzde 2,6, BAE Systems yüzde 1,7, Leonardo yüzde 2,4, Thales yüzde 1,7. Çelik tarafında ise SSAB yüzde 5,3, Thyssenkrupp yüzde 4,7, ArcelorMittal yüzde 6,7, Voestalpine yüzde 2,2 ve Salzgitter yüzde 3 yükseldi.

Böylece İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,69, Fransa'da CAC 40 yüzde 1,07, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,87 ve İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,96 değer kazandı. Avrupa endeks vadeli kontratları hafif satıcılı başladı.

Asya piyasaları

Asya borsaları, ABD'deki yarı iletken ve teknoloji hisselerindeki yükselişin etkisiyle pozitif seyretti. Japonya'da Takaiçi Sanae'nin Liberal Demokrat Parti lideri seçilmesine ilişkin haber akışı takip edilirken, muhalefetten ortak aday önerileri gündemde. Dolar/yen paritesi şu sıralarda yüzde 0,2 düşüşle 152,4 seviyesinde.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi 6 iş günlük tatilin ardından yükselişle açıldı. Bölgedeki kapanışa yakın veriler: Nikkei 225 yüzde 1,4, Şanghay bileşik yüzde 1,2 ve Hang Seng yüzde 0,1 yükselişle işlem gördü. Güney Kore'de Kospi tatil nedeniyle kapalıydı.

Borsa İstanbul ve yerel veriler

Borsa İstanbul'da dün satış ağırlıklı seyir izlendi; BIST 100 endeksi günü yüzde 0,53 değer kaybederek 10.756,27 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat dün akşam seansında yüzde 0,22 yükseldi.

Dolar/TL yatay seyirle dün 41,6950'den kapanırken, bankalararası piyasanın açılışında 41,7210 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100'de 10.700 ve 10.600 seviyeleri destek, 10.800 ve 10.900 puan seviyeleri ise direnç konumunda olarak belirtiliyor.

Bugünün takip edilecek verileri

10.00 Türkiye: Ağustos ayı sanayi üretimi

14.30 Türkiye: Haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD: Fed Başkanı Powell'ın konuşması